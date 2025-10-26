ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Брутален скандал между Брадъри
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:38Коментари (0)843
©
Година след финала на "Биг брадър 2024", напрежението между двама от най-коментираните участници - победителя Марио Тодоров и неговия съперник Георги Марков - Ланеца, отново ескалира. Двамата влязоха в словесна престрелка в инстаграм, след като Марио публикува стори от финала на риалитито с шеговит коментар:

"На Георги цялата рода беше дошла"

На кадъра се виждат водещите Башар Рахал и Алекс Богданска, както и Марио по време на предаването.

Георги Марков очевидно не прие шегата добре и отговори остро в лично съобщение до Марио:

"Никой не беше дошъл, стига писа глупости, п*дал! Публиката си е била лично моя, а това, че Ванков ти даде наградата, е друг въпрос."

В последващите съобщения Георги допълва, че не си позволява подобни публикации и защитава близките си:

"Не си позволявай да качваш такива сторита за мен и рода ми. Затова никой от съквартирантите не те обича, Марио. Бай бай."

Марио пък не остана длъжен и сподели чата публично, придружен с надпис:

"Както казва масата - лоша реклама няма. Хайде, Жоре, моля, имаш си своите фенове и се поддържате като роми, моля."

Скандалът те първа предизвика вълна от реакции сред феновете на шоуто, които бързо започнаха да коментират кой е "виновникът" за новата драма между бившите съквартиранти, пише "България Днес".


Още по темата: общо новини по темата: 1937
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/323 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025
Сашка Васева: Бях гола, нахална и млада. Идваха на тълпи - бях ат...
10:24 / 26.10.2025
Родопското одеало – символ или практичност?
09:59 / 26.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Четири зодии днес ще почувстват Божествено напомняне
07:28 / 26.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
12:15 / 24.10.2025
Ексклузивно: Помляна е колата от зверската катастрофа на Околовръстното в Пловдив
Ексклузивно: Помляна е колата от зверската катастрофа на Околовръстното в Пловдив
09:49 / 24.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Бюджет 2025
Коледно-новогодишни празници 2025-2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: