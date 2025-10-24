ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бритни Спиърс отново е в спор със синовете си
По време на епизод на "Uncensored“ в четвъртък, 23 октомври, позовавайки се на Шон Престън, той каза: "Бритни посети един от синовете ми един ден тази година и той реши да не ходи там отново заради това, което видя.“
След това той добави, че най-малкият им син също се е опитал да види звездата и да развие връзка с нея. "Другият, Джейдън, който е най-малкият ми син и сега е на 19 години, е бил там няколко пъти през последната година, но е спрял да я вижда през последните няколко месеца заради ситуацията“, каза той.
Кевин Федърлайн твърди, че синовете му са "ужасени“ и "притеснени за майка си“ и че "не знаят как да помогнат заради всичко, през което е преминала“. На въпроса защо синовете на Бритни Спиърс не искат "да бъдат около нея“ и какво може да са видели, той подчерта: "Това не е моя история, която да разказвам“.
"Това е историята на синовете ми, ако решат. Искам да кажа, нещата, които са видели, са шокиращи, нали?“, каза бившият танцьор, добавяйки: "Толкова шокиращо, че един от синовете ми дойде при мен, обади ми се и каза: "Не знам какво да правя. Страхувам се, че мама ще умре.“
Кевин Федърлайн издаде книгата си "Мислеше си, че знаеш“ във вторник. Няколко дни преди издаването ѝ, бившият съпруг на Спиърс публикува откъси, осъждащи серия от предполагаеми нарушения на певицата, пише protothema.gr.
В страниците ѝ той твърди, че поп звездата е употребявала кокаин, докато е кърмила, удряла е Шон Престън в лицето и веднъж е пожелала децата си смърт. Той също така твърди, че певицата е гледала децата си да спят с "нож в ръка“. Той също така споменава нейното "странно“ поведение, преди публично да обръсне главата си през 2007 г., обвинявайки го в изневяра с танцьорка и описвайки моментите, които са били "последната капка“ в разпадането на брака им, който е продължил от 2004 до 2007 г.
