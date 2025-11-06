ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бременната Антония Петрова изуми
"Яхнаджиев с неговия боди арт ряпа да яде!", приятелите й се възрадваха на блондинката, която скоро ще става майка за трети път.
Антония Петрова-Батинкова е български модел и светска личност, "Мис България“ 2009 и "Мисис Русия“ 2012.
Родена е на 13 май 1984 г. в Пазарджик. Родителите ѝ, Ана и Иван Петрови, са инженери. Завършва УНСС с две висши образования – Международни икономически отношения и Право. Специализира руски език и финанси в Москва през 2006 и 2008 г. Има лиценз за дилър и брокер на Руската фондова борса.
Петрова печели две национални титли за красота – "Мис България“ 2009 и "Мисис Русия“ 2012. През 2013 г. в Китай печели 5-о място на престижния конкурс "Мисис Свят“ като представя Русия.
