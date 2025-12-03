ИЗПРАТИ НОВИНА
Бразилски екстрасенс: Голяма изненада чака кралското семейство!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:40Коментари (0)274
© Getty images
Бразилският екстрасенс Атос Саломе, известен като "живия Нострадамус“, предсказа "символичното завръщане“ на принц Хари в кралското семейство.

Атос Саломе, 38-годишен бразилец, често наричан "живият Нострадамус“ от британските медии, си е представил важно събитие, включващо ключов член на кралското семейство, което според него ще се случи между края на 2025 и началото на 2026 г.

Говорейки ексклузивно за Daily Mail, Атос разкри, че това значимо събитие, което той предвижда, вероятно ще бъде свързано с благополучието на видна личност и в крайна сметка ще предизвика деликатно прекратяване на огъня между...Принц Хари и неговите роднини, което ще доведе до "символично завръщане“.

Въпреки това възможно начало, Атос не предвижда незабавно помирение между Хари и брат му, принц Уилям. Той предполага, че макар обществеността да възприема отношенията между Съсексови и основното семейство като постоянно напрегнати, скоро може да се наблюдава облекчаване в отношенията, съобщава Express.

За Атос настоящите проблеми ще бъдат решени в следващото поколение, най-вероятно чрез потомството на двамата принцове.

Освен помирението, Атос прогнозира, че непосредственото бъдеще на Меган Маркъл може да се окаже бурно. Той предполага, че херцогинята може да срещне значителни препятствия през следващата година, свързани с договора си с Netflix и начинанието си за лайфстайл "As Ever“.


