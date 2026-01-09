Брадли Купър каза за пластичните операции

© След месеци на спекулации и онлайн догадки, Брадли Купър най-сетне каза истината за слуховете, че е минал под ножа. В епизод на популярния подкаст "Smartless“, излъчен на 5 януари, 51-годишният актьор категорично отрече да се е подлагал на каквито и да било пластични интервенции.



Темата беше повдигната от неговия близък приятел Уил Арнет, който не скри раздразнението си от постоянните слухове. "Всички продължават да го казват, сякаш знаят истината“, коментира актьорът, докато водещите подчертаха, че Купър не е правил пластични операции.



Самият Брадли се включи лаконично, но ясно: "Не“, отряза той слуховете, добавяйки, че напоследък хората постоянно го спират с думите: "Изглеждаш добре“, което според него е "лудост“, предвид мащаба на спекулациите.



Клюките тръгнаха още миналата година, когато Купър започна да промотира новия си филм "Is This Thing On?“, а социалните мрежи буквално гръмнаха с твърдения за "операция на клепачите“, "повдигане на вежди“ и "филъри“. Част от феновете обаче застанаха зад звездата, заявявайки, че той изглежда страхотно независимо от приказките.



Това не е първият път, в който външният вид на Купър е под лупа. През 2023 г. актьорът предизвика бурни реакции с използването на протезен нос във филма "Маестро“, където изигра легендарния композитор Ленард Бърнстейн. Въпреки критиките и обвиненията в антисемитизъм, Купър защити избора си, заявявайки, че всичко е направено от любов и уважение към образа.



Междувременно името на актьора отново е в заглавията и заради личния му живот. Според източници, близки до двойката, Купър е поискал ръката на Джиджи Хадид, след като е получил одобрението на майка ѝ Йоланда – знак, че връзката им става все по-сериозна, пише "Телеграф".