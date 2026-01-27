ИЗПРАТИ НОВИНА
Брад Пит призна за най-голямата си грешка
21:35
©
Брад Пит е символ на Холивуд вече десетилетия – носител на "Оскар“, секссимвол, милионер и звезда от най-висока класа. В кариерата си има култови роли, касови хитове и критически шедьоври. Но дори и той има своите провали – и не се страхува да ги признае.

Макар критиците на Rotten Tomatoes да сочат "Готиният свят“ като най-слабия му филм, а потребителите на Letterboxd да заклеймяват хорър-комедията "Да кръшнеш от час“, самият Пит е категоричен: най-голямата му грешка е друг филм.

През 1997 г. актьорът шокира феновете си, когато обявява, че най-слабият проект в кариерата му е екшън трилърът "Жив дявол“ (The Devil’s Own).

"Не възнамерявам да допусна същата грешка отново. Съжалявам“, признава открито Пит.

Лентата го събира на екран с Харисън Форд, а режисурата е поверена на легендарния Алън Дж. Пакула. Пит влиза в ролята на член на ИРА, но именно образът му се превръща в най-голямата слабост на филма. Критиките са безпощадни – най-вече заради неубедителния ирландски акцент на звездата.

Актьорът по-късно разкрива, че още при първото четене на сценария е имал сериозни съмнения, а снимачният процес описва като "хаотичен и безотговорен“. С времето Пит смекчава позицията си и признава, че все пак харесва филма – въпреки проблемите му.


