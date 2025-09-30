© виж галерията Бяла феерия, тосканска елегантност и магия в сърцето на Тракия – сватбата на Стоимен Христосов и неговата любима Велина превърна Пловдив в сцена на най-романтичната приказка на годината. С последния слънчев ден "Босът на трюфелите" – добре познатият кулинарен визионер Тимо – подари на Пловдив едно от най-бляскавите събития на годината. Неговата сватба, вдъхновена от тосканските му корени, бе истинска ода на стила, красотата и гурме естетиката.



Церемонията започна в сърцето на Стария град, където младоженецът каза "да“ на своята любима. Възрожденските калдъръми и древните фасади се превърнаха в романтична сцена за обетите, сякаш извадени от италиански филм. Последвалото градинско тържество край Перущица разкри гледка, достойна за тосканска вила – зелени склонове, безкрайно небе и естетика, която омагьоса елита, събрал се под тепетата.



Дрескодът бе решен в бяло – символ на чистота и ново начало. Гостите се превърнаха в живо платно на празника, а шатрата блестеше като катедрала на светлината. Ефирни материи, деликатни цветя и нежни акценти създаваха атмосфера на въздушност и елегантност.



Още при входа артисти на кокили, преобразени в огромни пеперуди, и феи с арфа и флейта посрещаха гостите, превръщайки сватбата в приказка.



Когато слънцето се скри зад хълмовете, градинското парти край Перущица се разгърна с разкош, достоен за тосканска вила. Първият танц на младоженците бе вдъхновен от култовата сцена в "Усещане за жена“ – с бял роял, цигулка и виолончело. Миг, който остави всички без дъх.



На сцената оживяха музика, балет и световно изкуство – повече от петнадесет международни артисти от Швейцария, Великобритания и САЩ се редуваха редом с балерините от Пловдивската опера. Специален акцент бе премиерата на композиция от пианиста Филип Маджаров – музикален дар за младоженците, прозвучал за първи път именно в тази нощ.



Менюто бе гурме симфония между Италия и България – отбрани вина от Тоскана и Тракия, деликатеси с характер и, разбира се, трюфели – запазената марка на празника. "Това не е просто сватба, а културен акт – съчетание на изкуство, гастрономия и мода“, сподели един от гостите.



Под тосканското слънце, пренесено в сърцето на Тракия, младоженците превърнаха своя ден в незабравим шедьовър – история за любов, която остава завинаги под тепетата.