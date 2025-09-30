ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Босът на трюфелите" се ожени в Пловдив
Церемонията започна в сърцето на Стария град, където младоженецът каза "да“ на своята любима. Възрожденските калдъръми и древните фасади се превърнаха в романтична сцена за обетите, сякаш извадени от италиански филм. Последвалото градинско тържество край Перущица разкри гледка, достойна за тосканска вила – зелени склонове, безкрайно небе и естетика, която омагьоса елита, събрал се под тепетата.
Дрескодът бе решен в бяло – символ на чистота и ново начало. Гостите се превърнаха в живо платно на празника, а шатрата блестеше като катедрала на светлината. Ефирни материи, деликатни цветя и нежни акценти създаваха атмосфера на въздушност и елегантност.
Още при входа артисти на кокили, преобразени в огромни пеперуди, и феи с арфа и флейта посрещаха гостите, превръщайки сватбата в приказка.
Когато слънцето се скри зад хълмовете, градинското парти край Перущица се разгърна с разкош, достоен за тосканска вила. Първият танц на младоженците бе вдъхновен от култовата сцена в "Усещане за жена“ – с бял роял, цигулка и виолончело. Миг, който остави всички без дъх.
На сцената оживяха музика, балет и световно изкуство – повече от петнадесет международни артисти от Швейцария, Великобритания и САЩ се редуваха редом с балерините от Пловдивската опера. Специален акцент бе премиерата на композиция от пианиста Филип Маджаров – музикален дар за младоженците, прозвучал за първи път именно в тази нощ.
Менюто бе гурме симфония между Италия и България – отбрани вина от Тоскана и Тракия, деликатеси с характер и, разбира се, трюфели – запазената марка на празника. "Това не е просто сватба, а културен акт – съчетание на изкуство, гастрономия и мода“, сподели един от гостите.
Под тосканското слънце, пренесено в сърцето на Тракия, младоженците превърнаха своя ден в незабравим шедьовър – история за любов, която остава завинаги под тепетата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1503
|предишна страница [ 1/251 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Не се включвайте в интриги, месечният хороскоп за октомври за вси...
06:00 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
20:50 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фа...
19:11 / 29.09.2025
Нова любов на хоризонта за Драго Чая
17:01 / 29.09.2025
Народът скочи срещу Кати след признанията й пред Мон Дьо: Повярва...
19:36 / 29.09.2025
Днес става на 36, виждали сте я по телевизията
16:37 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS