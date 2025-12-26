ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бони нямала корекции. Да, бе да
Думите ѝ обаче предизвикаха лавина от реакции, защото архивът помни – и не прощава. Достатъчно е човек да сравни стари и нови снимки на Бони, за да стане ясно, че "естествената визия“ е преминала през не един и два етапа на сериозна трансформация.
Най-фрапиращ е носът – именно там разликите са толкова очевидни, че трудно могат да бъдат обяснени със стеснена носна преграда. В гилдията отдавна се говори, че певицата е лягала под ножа неколкократно, докато постигне формата, която ѝ допада. Старите кадри ясно показват поне няколко различни версии на носа ѝ през годините.
Но трансформациите не спират дотук. Брадичката също е видимо променяна, скулите са "изваяни“, а лицето е изгладено до степен, която трудно може да се постигне само с кремове и мезотерапия. За филърите в устните и лицето дори не си струва да се води спор – те са очевидни и за неспециалисти.
Що се отнася до бюста, там промените са повече от категорични. Самата певица никога не е крила напълно, че през годините е имала интервенции, като имплантите са подменяни, но в последното си изказване темата удобно беше прескочена.
Именно това прави ситуацията толкова неловка – не корекциите, а опитът те да бъдат изтрити от паметта на публиката. В ерата на интернет, където всяка стара снимка е на два клика разстояние, подобни твърдения звучат не като откровеност, а като подценяване на хората.
Да, Бони може да се харесва, да не се притеснява от възрастта си и да се чувства добре в кожата си – това никой не оспорва. Но да се твърди, че визията ѝ е напълно "натурална“, при положение че промените са видими с просто око, изглежда по-скоро като брутално самоизлагане, отколкото като искреност.
Парадоксът е, че ако беше признала очевидното, едва ли някой щеше да ѝ го държи. Вместо това обаче певицата сама отвори темата – и старите ѝ снимки се оказаха най-лошият ѝ опонент.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2741
|
|предишна страница [ 1/457 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS