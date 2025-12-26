ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бони нямала корекции. Да, бе да
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:15Коментари (0)558
©
виж галерията
Фолк певицата Бони успя да взриви мрежата не с нов хит, а с твърдение, което мнозина определят като откровено нелепо. В скорошно интервю изпълнителката заяви, че няма никакви естетични корекции и че визията ѝ е резултат единствено от "хубави кремове, масажи и грижа за себе си“.

Думите ѝ обаче предизвикаха лавина от реакции, защото архивът помни – и не прощава. Достатъчно е човек да сравни стари и нови снимки на Бони, за да стане ясно, че "естествената визия“ е преминала през не един и два етапа на сериозна трансформация.

Най-фрапиращ е носът – именно там разликите са толкова очевидни, че трудно могат да бъдат обяснени със стеснена носна преграда. В гилдията отдавна се говори, че певицата е лягала под ножа неколкократно, докато постигне формата, която ѝ допада. Старите кадри ясно показват поне няколко различни версии на носа ѝ през годините.

Но трансформациите не спират дотук. Брадичката също е видимо променяна, скулите са "изваяни“, а лицето е изгладено до степен, която трудно може да се постигне само с кремове и мезотерапия. За филърите в устните и лицето дори не си струва да се води спор – те са очевидни и за неспециалисти.

Що се отнася до бюста, там промените са повече от категорични. Самата певица никога не е крила напълно, че през годините е имала интервенции, като имплантите са подменяни, но в последното си изказване темата удобно беше прескочена.

Именно това прави ситуацията толкова неловка – не корекциите, а опитът те да бъдат изтрити от паметта на публиката. В ерата на интернет, където всяка стара снимка е на два клика разстояние, подобни твърдения звучат не като откровеност, а като подценяване на хората.

Да, Бони може да се харесва, да не се притеснява от възрастта си и да се чувства добре в кожата си – това никой не оспорва. Но да се твърди, че визията ѝ е напълно "натурална“, при положение че промените са видими с просто око, изглежда по-скоро като брутално самоизлагане, отколкото като искреност.

Парадоксът е, че ако беше признала очевидното, едва ли някой щеше да ѝ го държи. Вместо това обаче певицата сама отвори темата – и старите ѝ снимки се оказаха най-лошият ѝ опонент.


Още по темата: общо новини по темата: 2741
26.12.2025 Един "ерген" гледа не към камерите, а към властта
26.12.2025 На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
26.12.2025 Честито на най-известния банкер в България
26.12.2025 Тя маха имплантите от всички части на тялото си
26.12.2025 Кейт и Шарлот разтопиха сърцата на британците
25.12.2025 Деси Банова сподели интересна снимка
предишна страница [ 1/457 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мартеници 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: