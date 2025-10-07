Боксът помага на Ромина Андонова

© Красавицата Ромина Андонова вече години наред доказва, че дисциплината и спортът вървят ръка за ръка. Всяка сутрин тя започва деня си с интензивна тренировка по бокс - потна, съсредоточена и решена да изкара най-доброто от себе си на ринга. Снимките й след тренировките показват не само упоритостта й, но и енергията, която получава от любимото си хоби.



"Боксът е моят начин да се разтоваря от напрежението и да се чувствам жива", призна Ромина преди три години, а оттогава нищо не се е променило - тя продължава да тренира редовно, доказвайки, че спортът е не само здравословен, но и начин да запазиш хармония и вътрешен баланс, пише "България Днес".