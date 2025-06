Богата, известна и талантлива певица днес стана на 40, но никой не знае истинските й имена

© Елизабет Улридж Грант е известна със сценичното си име Лана Дел Рей. Тя е американска певица и текстописка. Музиката й е известна с препратки към най-различни аспекти от възхода на американската поп култура през 50-те и 60-те години на 20 век.



Дел Рей започва кариерата си през 2005 г. и за първи път получава световно внимание през 2011 г., когато музикалното ѝ видео за сингъла Video games стана интернет сензация. Лана Дел Рей получава и по нататъшно внимание след като Born To Die е на второ място в Съединените американски щати и е петият най-продаван албум през 2012 г.



Грант е родена на 21 юни 1985 г. в Ню Йорк, САЩ.



Кариерата на Дел Рей започва на 18-годишна възраст като клубна певица в Ню Йорк. Първият си договор със звукозаписната компания 5 Points Records подписва, когато е на 20 години. Те издават първия ѝ албум Lana Del Rey a.k.a. Lizzy Grant през януари 2010 г. През април същата година Дел Рей прекратява договора с 5 Points Records.



Тя е описана като "Гангстерската Нанси Синатра“ и "Лолита“. Музиката ѝ е известна със своето кинематично звучене и препратки към различни аспекти на поп-културата, по-специално, от 1950-те и 60-те години. Дел Рей описва музикалния си стил като "Hollywood sadcore“. Нейният стил на пеене е оприличен на рап. В "National Anthem“, "Off To The Races“[42] и "Diet Mountain Dew“, Лана използва тази алтернативна техника за рапиране.



Американската певица притежава гласов диапазон експанзивен контраалт, който е описан като завладяващ и много емоционален. Съвременните музикални критици наричат гласа ѝ "опушен“, "дрезгав“, и напомнящ на Мерилин Монро.