|Богата и красива жена днес става на 51
Силвстед се състезава в конкурса "Мис Швеция“ през 1993 година и завършва на второ място. Впоследствие тя сключва договор с парижки агент на модели и започва кариера в областта на висшата мода, като работи за различни компании.
През 1996 г. тя става "Плеймейт на месеца“ за декемврийското издание на списание Playboy. През следващата, 1997 г., Силвстед е избрана за "Плеймейт на годината“. Силвстед продължава моделиране в международен план, включени в редица списания, включително и FHM, Glamour, GQ, Maxim и Vanity Fair, и да работят за различни марки.
Силвстед твърди, че любимото и хоби е да пее и през 1999 г. записва албум, наречен Girl on the Run, издаден от EMI, със синглите Rocksteady Love, Hello Hey и Party Line.
Силвстед работи като актриса и се появява в няколко холивудски телевизионни сериали като Melrose Place.
