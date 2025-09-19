ИЗПРАТИ НОВИНА
Богата и красива жена днес става на 51
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:40
©
Карън Виктория Силвстед е шведски фотомодел, актриса, певица и телевизионна водеща. Родена е на 19 септември 1974 година в Шелефтео, Швеция. В ранните си години се занимава със спорт и до 16-годишна възраст е включена в състава на шведския национален ски отбор. Сериозна травма в рамото води до преустановяване на спортната и кариера.

Силвстед се състезава в конкурса "Мис Швеция“ през 1993 година и завършва на второ място. Впоследствие тя сключва договор с парижки агент на модели и започва кариера в областта на висшата мода, като работи за различни компании.

През 1996 г. тя става "Плеймейт на месеца“ за декемврийското издание на списание Playboy. През следващата, 1997 г., Силвстед е избрана за "Плеймейт на годината“. Силвстед продължава моделиране в международен план, включени в редица списания, включително и FHM, Glamour, GQ, Maxim и Vanity Fair, и да работят за различни марки.

Силвстед твърди, че любимото и хоби е да пее и през 1999 г. записва албум, наречен Girl on the Run, издаден от EMI, със синглите Rocksteady Love, Hello Hey и Party Line. 

Силвстед работи като актриса и се появява в няколко холивудски телевизионни сериали като Melrose Place.


