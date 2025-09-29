ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Близнаците от Пловдив разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
"Близнаците са топ! Браво най-накрая до видим готини мъже в това предаване", "Красавци, пък и умни", "Ето този момент чаках... най-после умни и красиви мъже. Безспорното доказателство, че мъжете подлудяват при конкуренция"– пишат зрителки на предаването.
Атанас и Стефан определено вдигнаха нивото в шоуто – както с красота, така и с акъл. На близнаците не са им необходими субтитри, за да разберем какво говорят, за разлика от останалите мачовци, чиято реч е трудна за разбиране.
"Двама много красиви мъже виждам, няма да лъжа...“, възкликна танцьорката Лили Естер като съзря близнаците. "Сладки са!“, добави инфлуенсърката Габи. "Ще има гръм в рая!“, предрече фризьорката Хени, а предсказанието й се сбъдна секунди по-късно, когато "старите“ ергени изтрещяха от ревност. "Не ми хареса, че Криси проявява интерес към други мъже в мое присъствие“, каза актьорът Петър, който си пада по юристката. "Озадачен съм...“, промълви предприемачът Виктор при вида на Атанас и Стефан. "Близнаците не са ми на нивото, за да ми представляват конкуренция, а и не са типа на Филипа“, вдигна гарда художникът Йовица и загради любимата си. Бизнесменът Красимир предположи, че часовникът на единия от новодошлите е фалшификат от "Аликеспрес" на оригинал, който струва 30 000 долара.
Появата на близнаците разтърси из основи предприемача с италианска кръв Джан Микеле и той, обзет от тревога, се скара на любимата си Габи, която възпитано посрещна новите момчета. "Какво ги поздравяваш? Габриела, престани да ме излагаш!“, изсъска той на бижутерката, на която доскоро се обясняваше в любов. Според него тя трябва да говори в множествено число, защото е с него и да посрещне новодошлите вместо с "Приятно ми е!“ с "На нас ни е приятно!“. "Плашиш ме, по-скоро ме е срам. Знаеш ли как изглежда това отстрани?“, попита го Габи, възмутена от реакцията му, а зрителите я посъветваха да бяха от Джан, който се спря да не й удари шамар само заради камерите в шоуто. "Микеле е истински насилник. Габи, бягай от него" – съветват в социалните мрежи бижутерката, видя "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1484
|
|предишна страница [ 1/248 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
През октомври 4 зодии взимат съдбоносни решения за живота си
06:45 / 29.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са...
22:19 / 28.09.2025
Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол
23:02 / 28.09.2025
Вижте какво се случва в Гърция!
21:02 / 28.09.2025
Велика българка днес става на 64
19:58 / 28.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:11 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS