ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Благой Жорев Георгиев остаря
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:26Коментари (0)146
©
Благой Жорев Георгиев е бивш български футболист, полузащитник. Роден е на 21 декември 1981 година в София. Започва футболната си кариера в отбора на "Славия“, където играе до 2004 година, и е негов дългогодишен капитан. С този отбор до август 2004 година изиграва 168 мача в А група и вкарва 45 гола.

През 2005 година преминава под наем в испанския "Депортиво Алавес“, а след това в сръбския гранд "Цървена звезда“, където за 32 мача вкарва 2 гола. От лятото на 2007 година е играч на "Дуисбург“, отбор от германската Първа Бундеслига, след това той подписва с родния "Славия“. На 5 януари 2009 година става играч на руския "Терек Грозни“, където е капитан.

На 19 декември 2012 година подписва тригодишен договор с руския отбор на "Амкар Перм“.

Играе също в младежкия национален отбор по футбол, където има 16 участия и 11 голови попадения. В националния отбор е изиграл 50 мача. На 10 октомври 2011 година Благой Георгиев оповестява, че напуска националния отбор.

През 2023 печели риалити предаването Survivor България. Благой Георгиев изгражда параклис в Суходол и втори в Горна баня, който е осветен през декември 2009 година.

На 27 юни 2013 година му се ражда и второ дете, момченце от бившата гимнастичка Христина.

От 2015 година до 2018 година е женен за рускинята Есмер Омерова. От нея има син Елай, роден в 2016 година. След развода си с Есмер, започва да излиза с плеймейтката Златка Райкова. През септември 2019 година от нея има дете – Благой.

През 2022 г. се жени за Полина Спасова, но бракът им трае едва година.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Популярна водеща с тайна сватба?
12:13 / 21.12.2025
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:00 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
19:41 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
20:52 / 19.12.2025
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
19:00 / 19.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
Цънцарова аут от bTV
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонтират пловдивския зоопарк
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: