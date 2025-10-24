ИЗПРАТИ НОВИНА
Благо прави подарък за 3 млн. лева на новото гадже
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:38Коментари (0)780
©
Благой Георгиев и новата му изгора Мария Луиза търсят луксозен апартамент в Дубай. 

В момента двойката е в Обединените емирства и е напът да сключи сделка с една от най-популярните компании за недвижими имоти в Дубай, като вече са се свързали и с фирма за интериорен дизайн, която да превърне новия им дом в ултралуксозен палат.

В потвърджение на слуха идва и последното стори на Джизъса в социалните мрежи от Дубай, където позира заедно с известен брокер на недвижими имоти.

Близки до Мария Луиза разкриват, че Благо е отделил грандиозна сума за инвестицията, която ще е подарък за 26-годишното му гадже.

Бърза проверка в сайтовете за луксозни недвижими имоти в Дубай показа, че средната цена на един 3-спален имот в хубав район в емирството е около 3 млн. лева – сума, която Джизъса със сигурност не може да си позволи.

След развода със Златка Райкова бившият футболист сериозно скъса джоба. През последните години той направи няколко лоши инвестиции, които влошиха катастрофално финансовото му състояние. Допълнителна тежест в банковата му сметка внасят и месечните издръжки към четирите му деца от Есмер Омерова, Христина Витанова и Русата Златка.

От година насам обаче нещата на Джизъса потръгнаха като рекламно лице на един от най-големите хазартни оператори у нас. Въпреки че Благо се замогна, със сигурност спестяванията му не са достатъчни за покупната на имот в Дубай. Предполага се, че набожният казанова е теглил сериозна сума кредит, с която да зарадва 20 години по-младото си гадже.


