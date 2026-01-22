ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Благо Джизъса заминава от България
Там моделката щяла да подхваща бизнес свързан с разпространението на хранителни добавки от ново поколение. Докато подготвят голямата промяна, бившият национал очевидно прави и лични жертви в името на връзката им - започнал да води зумба треноривки.
След края на първата тренировка, футболистът излязъл буквално изцеден, въпреки че е професионален спортист и спазва строг хранителен режим. Междувременно той не спира с телевизионните си ангажименти и разкри, че ще бъде гост-жури в новия риалити формат "Вече играеш...Стоичков", пише "Галерия".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3078
|предишна страница [ 1/513 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Икономичният режим на бойлера
23:21 / 21.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, пъ...
16:50 / 21.01.2026
Той разплака Аня Пенчева и бе изяден в "Мамник"
15:29 / 21.01.2026
Двойна се оказа трагедията с Томи Лий Джоунс. Не е умряла само дъ...
14:43 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Звездно "зимно" присъствие в екипа на БНТ
11:19 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Нели Хаджийска се завърна в bTV
14:37 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS