ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бизнесменът и изгнаник Мирослав се присъедини към Завоевателите
Обстановката в Дивия север се нажежи още в началото на вечерта с втория пореден племенен съвет за Жълтите. След нови нападки и разгорещени дискусии между съплеменниците, тримата изпратени на елиминации бяха инфлуенсърката Гергана, бизнесдамата Александра и мениджърът на таланти Тянко.
Емоциите не стихнаха и по време на втория седмичен номинационен сблъсък, който противопостави Лечителите и Феномените. Въпреки силното начало за Сините, техните опоненти от Зеления лагер съумяха да обърнат играта в своя полза и да се доберат до така желаното спасение. Победната точка отново донесе един от лидерите на отбора - неврохирургът д-р Петров. Загубата за Сините пък означаваше нова среща край огъня утре вечер.
След победата в битката на изгнаниците Мирослав трябваше да вземе важно решение, избирайки кой от Завоевателите да земе мястото му на Блатото. С помощта на бившия член на Победителите Георги, бизнесменът избра охранителя Димитър, който ще може да се върне обратно в надпреварата само с индивидуална победа на Арената.
Утре най-екстремното риалити продължава с капитанска битка, а Съветът на осъдените вещае поредни изненади за номинираите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1319
|предишна страница [ 1/220 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Камериер блъсна суперскъпото "Ламборгини" на български милионер в...
21:13 / 17.09.2025
Кой е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели"?
21:07 / 17.09.2025
Скандалната Емили от "Ергенът" се е пробвала в чалгата: Даваш кеш...
20:24 / 17.09.2025
Олек Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махал...
19:38 / 17.09.2025
Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
15:25 / 17.09.2025
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шам...
13:15 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
10:12 / 16.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS