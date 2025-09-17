ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесменът и изгнаник Мирослав се присъедини към Завоевателите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:11 / 17.09.2025Коментари (0)472
© Нова тв
Бизнесменът и изгнаник на Блатото Мирослав Великов записа първа победа на Арената и стана част от Войната на племената в “Игри на волята". След като завърши втори на кастинг битката миналата седмица, днес той триумфира с впечатляваща победа в последните секунди и се присъедини към Завоевателите. Разочароващо представяне в съревнованието на въздушната акробатка Вера Хитова пък я лиши от шанса да продължи напред в приключенското риалити.

Обстановката в Дивия север се нажежи още в началото на вечерта с втория пореден племенен съвет за Жълтите. След нови нападки и разгорещени дискусии между съплеменниците, тримата изпратени на елиминации бяха инфлуенсърката Гергана, бизнесдамата Александра и мениджърът на таланти Тянко.

Емоциите не стихнаха и по време на втория седмичен номинационен сблъсък, който противопостави Лечителите и Феномените. Въпреки силното начало за Сините, техните опоненти от Зеления лагер съумяха да обърнат играта в своя полза и да се доберат до така желаното спасение. Победната точка отново донесе един от лидерите на отбора - неврохирургът д-р Петров. Загубата за Сините пък означаваше нова среща край огъня утре вечер.​

След победата в битката на изгнаниците Мирослав трябваше да вземе важно решение, избирайки кой от Завоевателите да земе мястото му на Блатото. С помощта на бившия член на Победителите Георги, бизнесменът избра охранителя Димитър, който ще може да се върне обратно в надпреварата само с индивидуална победа на Арената.

Утре най-екстремното риалити продължава с капитанска битка, а Съветът на осъдените вещае поредни изненади за номинираите.


