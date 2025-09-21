Бизнесмен от "Ергенът": Това е долна лъжа!

© Истински възмутен от слуховете, че е заработвал като гей жиголо преди десетина години е един от най-атрактивните мъже в новият сезон на "Ергенът" – представящия се за бизнесмен Красимир.



Малко след като мачото нашумя от тв екрана, плъзна мълвата, че в миналото си той е изкарвал пари, продавайки тялото си на заможни хомосексуалисти. Дори се заговори, че в списъка му има 3-ма депутати и даже бивш заместник-министър от сравнително неотдавнашния период на "Сглобката".



"Не знам кой ги плещи тия идиотии. Това е пълна лъжа! Аз през живота си не съм докосвал друг мъж, камо ли да бъда сексуално близък с него. Тези работи ме отвращават", ядосва се Красимир. Той си спечели всеобщ присмех, след като обяви, че ще изрецитира сЮнет вместо сОнет на моделката Анна-Шермин, пише "Уикенд".



