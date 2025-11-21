Бизнесмен обиди най-красивата жена, нарече я тъпа, после се извини

© Инстаграм Фатима Бош, "Мис Мексико", беше коронясана за "Мис Вселена" 2025 в скандалния конкурс, в който стана любимка на феновете. Малко преди да получи короната, между нея и тайландски директор на конкурси се разрази голям скандал.



Скандалът започва, след като бизнесменът Нават Ицарагризил обвинил Фатима, че не е публикувала в социалните си мрежи нищо за страната домакин. Бизнесменът я нарече "тъпа", а след това дори извика охраната и предупреди другите участнички, че ако излязат от залата, няма да продължат участието си в конкурса. По-късно той поднесе извиненията си и обясни реакцията си с твърде много натрупано напрежение.



25-годишната Фатима Бош беше коронясана от миналогодишната победителка Виктория Кьер Тейлвиг от Дания. "Защото мечтите се сбъдват и защото Бог го е искал!" - това бяха първите й думи, след като беше обявена за най-красивата жена.



Събитието включваше участнички от 120 държави. Надийн Айюб стана първата жена, която представи палестинския народ на конкурса. Тя е активистка и модел от Палестина, олицетворява устойчивостта и решителността, които са определящи за платформата на конкурса. Още преди конкурса тя обеща, че ще говори от името на хора, които "отказват да бъдат заглушени“.



"Мис Вселена"е от конкурсите за красота, които привличат милиони зрители всяка година. Представителките от всяка страна се избират чрез местни конкурси. Финалът в петък беше воден от американския комик Стив Бърн и започна с изпълнение на тайландския певец Джеф Сатур.



На финалния кръг, на който на участничките бяха задавани въпроси, "Мис Мексико" акцентира на силата на всяка жена да е различна.



"Вярвай в силата на своята автентичност! Мечтите ти имат значение, сърцето ти има значение. Никога не позволявай на никого да те кара да се съмняваш в стойността си."