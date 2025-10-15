Бившият мъж на Бритни Спиърс: Тя седеше над спящите ни синове с нож в ръка

© Бившият съпруг на Бритни Спиърс – Кевин Федърлайн – прави стряскащи признания в предстоящите си мемоари You Thought You Knew ("Мислеше, че ме познаваш“). В тях той описва как певицата в трудни моменти на психическо напрежение стояла над спящите им деца, държейки нож в ръка.



Федърлайн признава, че от години живее с тревогата, че "нещо лошо може да се случи, ако нещата не се променят“, визирайки състоянието на бившата си съпруга.



Бритни и Кевин бяха женени от 2004 до 2006 г. и имат двама сина – Шон Престън (20 г.) и Джейдън Джеймс (19 г.).



В откъс, публикуван от The New York Times, Федърлайн разказва, че когато момчетата били тийнейджъри, се страхували да преспиват в дома на майка си.



"Понякога се будеха посред нощ и я виждаха да стои безмълвно на вратата, наблюдавайки ги как спят. ‘О, събуди се?’ – казвала тя, държейки нож в ръка. После просто се обръщаше и си тръгваше, без да каже нито дума,“ пише той.



През годините отношенията между Спиърс и синовете ѝ неведнъж са били напрегнати заради проблемите ѝ с психичното здраве. През 2008 г. ѝ е поставена диагноза биполярно разстройство.



В началото на същата година Бритни преживява един от най-драматичните си сривове – полицията е извикана в дома ѝ заради спор, свързан с децата, след което тя е хоспитализирана в Cedars-Sinai в Лос Анджелис и поставена под 72-часово задължително наблюдение.



"Това беше една от най-тежките нощи в живота ми,“ споделя Федърлайн.



"Беше ми физически зле да гледам какво преживява. Това беше жената, която някога обичах, с която съм създал семейство. Майката на децата ми.“



След серия от подобни инциденти през февруари 2008 г. певицата е поставена под попечителството на баща си Джейми Спиърс и адвоката Андрю Уолет, които поемат пълен контрол върху личния ѝ и финансов живот.



"Вече не става дума за свобода, а за оцеляване“



Федърлайн признава, че има смесени чувства относно решението на съда да прекрати попечителството през 2021 г. Според него движението Free Britney е започнало с добри намерения, но сега ситуацията е притеснителна.



"Всички, които се бориха за нейната свобода, сега трябва да вложат същата енергия в това да я спасят. Това вече не е въпрос на свобода – става дума за оцеляване,“ предупреждава той в книгата.



"Никога не съм бил против Бритни“



Федърлайн подчертава пред The New York Times, че въпреки трудностите и конфликтите между тях, той никога не е бил срещу Бритни.



"Винаги съм искал синовете ми да имат силна връзка с майка си. Но когато се замисля за всичко, което се случи, осъзнавам, че те не познават жената, за която се ожених. Прекарах две десетилетия, опитвайки се да запълня тази пропаст,“ казва той.



Ново начало в Хавай



През 2023 г. Федърлайн се премества в Хавай заедно със синовете им, съпругата си Виктория Принс и дъщеря им Пейтън, търсейки по-тих и спокоен живот, далеч от бурното минало, пише woman.bg.