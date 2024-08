Бившите на Чарли Шийн му спретнаха номер пред къщата му

© Две от бившите жени на Чарли Шийн бяха забелязани да похапват по време на пикник на плажа в Малибу, където живее американският актьор.



Актрисите Дениз Ричардс и Брук Мюлер очевидно са стоплили взаимоотношенията си и се наслаждават на компанията си заедно. Тя бяха със семействата си, заобиколени от голям снимачен екип.



Оказа се, че причината за неочакваната поява на бившите на Чарли Шийн са снимки на ново телевизионно шоу.



53-годишната Ричардс блестеше в лилава рокля, която се вееше на вятъра, както и дългата й руса коса, докато 46-годишната Мюлер носеше светлокафява риза с дълги ръкави и сини дънки, съобщава Page Six.



Не е ясно какво са снимали, но вероятно е било за предстоящото риалити шоу на Ричардс, чието работно заглавие е "Denis Richards and the Wild Things“.



Дъщерите на Дениз Ричардс от Чарли Шийн (Сами и Лола) също бяха на известния калифорнийски плаж, както и 15-годишния му син Макс от Брук Мюлер.