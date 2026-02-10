ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бивши плеймейтки преминаха през тежки разводи и семейни драми днес са първи приятелки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29Коментари (0)1224
©
Златка Райкова и Светлана Гущерова отдавна се познават, но напоследък приятелство им придобива нова дълбочина. Блондинките успяха да намерят общ език не само като жени, но и като майки, и то в период, в който личният им живот е белязан от изпитания и трудности.

През последните месеци бившите плеймейтки преминаха през тежки разводи и семейни драми. Златка, която през януари отпразнува 40-ия си рожден ден, все още преживява сериозна лична драма. Бащата на по-малкия й син - арменецът Карен Хачатрян, беше арестуван след международно разследване за манипулиране на спортни състезания и прекара повече от три седмици в ареста.

Запознати издават, че след освобождаването му връзката им още повече се усложнила заради агресивното и нестабилно поведение на мъжа. Това принудило Златка да се отдръпне и да се изнесе с децата си. По-големият й син е от връзката ѝ с Благой Георгиев – Джизъса, а малкият носи името Карен като баща си.

Светлана Гущерова също познава болката от тежки разводи. Тя още преживява разтрогването на брака си с бащата на четирите си деца - Християн Гущеров. Сходните житейски драми сплотили двете блондинки, направили ги съмишленици и опора една за друга. Вече не е изненадващо да ги видим навсякъде заедно – на семейни празници, рождените дни на приятели и в социалните мрежи.

Най-новото доказателство за близостта им е СПА почивката, която са направили заедно с децата си. От кадрите в инстаграм се вижда, че Благой и Карен-младши се разбират чудесно с дъщерята на Светлана – Анелия, като и с по-малкия й син Доби. Междувременно майките си позволили заслужено презареждане с масажи и лечебни процедури, които да им помогнат да забравят за стреса от ежедневието и личните драми.

Райкова напоследък е значително отслабнала. Тя усилено тренира във фитнес залата и се старае да възстанови здравословното си тегло и форма след месеци на стрес и напрежение. Свалила е повече от 6 кила. Според някои дори изглежда нездравословно, защото никога не е била пълна. Рускосата фурия казва, че се стреми да се фокусира върху себе си и децата, да остави зад гърба си тежките моменти с Карен.

Вече е видно, че приятелството между Златка и Светлана постепенно се пренася и върху децата им, пише HotArena.

"След трудни разводи и житейски драми женската дружба и подкрепата означава много", разсъждава бившата госпожа Гущерова. И допълва, че с Райкова са намерили свой начин да се справят със стреса, драмите и родителските отговорности, като едновременно изграждат и топли отношения между децата си.


Още по темата: общо новини по темата: 3316
10.02.2026 Преди около 6 години тя оцелява по чудо след тежка автомобилна катастрофа, но прави успешна актьорска кариера
10.02.2026 Юксел Кадриев подкара електричка
10.02.2026 Голям проект връща Зуека в България
10.02.2026 Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенът"
10.02.2026 Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
09.02.2026 Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, който има същото име като нейното
предишна страница [ 1/553 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
12:53 / 08.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:01 / 08.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български футболисти в чужбина
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: