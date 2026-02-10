ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивши плеймейтки преминаха през тежки разводи и семейни драми днес са първи приятелки
През последните месеци бившите плеймейтки преминаха през тежки разводи и семейни драми. Златка, която през януари отпразнува 40-ия си рожден ден, все още преживява сериозна лична драма. Бащата на по-малкия й син - арменецът Карен Хачатрян, беше арестуван след международно разследване за манипулиране на спортни състезания и прекара повече от три седмици в ареста.
Запознати издават, че след освобождаването му връзката им още повече се усложнила заради агресивното и нестабилно поведение на мъжа. Това принудило Златка да се отдръпне и да се изнесе с децата си. По-големият й син е от връзката ѝ с Благой Георгиев – Джизъса, а малкият носи името Карен като баща си.
Светлана Гущерова също познава болката от тежки разводи. Тя още преживява разтрогването на брака си с бащата на четирите си деца - Християн Гущеров. Сходните житейски драми сплотили двете блондинки, направили ги съмишленици и опора една за друга. Вече не е изненадващо да ги видим навсякъде заедно – на семейни празници, рождените дни на приятели и в социалните мрежи.
Най-новото доказателство за близостта им е СПА почивката, която са направили заедно с децата си. От кадрите в инстаграм се вижда, че Благой и Карен-младши се разбират чудесно с дъщерята на Светлана – Анелия, като и с по-малкия й син Доби. Междувременно майките си позволили заслужено презареждане с масажи и лечебни процедури, които да им помогнат да забравят за стреса от ежедневието и личните драми.
Райкова напоследък е значително отслабнала. Тя усилено тренира във фитнес залата и се старае да възстанови здравословното си тегло и форма след месеци на стрес и напрежение. Свалила е повече от 6 кила. Според някои дори изглежда нездравословно, защото никога не е била пълна. Рускосата фурия казва, че се стреми да се фокусира върху себе си и децата, да остави зад гърба си тежките моменти с Карен.
Вече е видно, че приятелството между Златка и Светлана постепенно се пренася и върху децата им, пише HotArena.
"След трудни разводи и житейски драми женската дружба и подкрепата означава много", разсъждава бившата госпожа Гущерова. И допълва, че с Райкова са намерили свой начин да се справят със стреса, драмите и родителските отговорности, като едновременно изграждат и топли отношения между децата си.
