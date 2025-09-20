ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бившата половинка на Мартин Елвиса изпадна в тежка нервна криза
Красавицата участва в онлайн предаване, което следи живота на група участници в изолация, но не успя да издържи на напрежението. Девойката, която влезе в любовното риалити "Ергенът", за да се опита да си върне любовта на бизнесмена, се срина в ефир.
"Няма да стоя и една секунда повече тук, не мога! Няма как да стане. Няма да живея по този начин, не искам. Всичко ме изнервя супермного", избухва Йоана пред камерите и останалите съквартиранти.
Причините за взрива от емоции звучат повече от тривиално. Бившата на Елвиса не може да понесе, че няма постоянна топла вода, менюто е сведено до ориз и боб, а участниците са будени "по най-гадния начин". Съквартирантите се събуждат с музика между 8 и 9 часа и в някои от случаите им е задавана мисия веднага след ставането им. Случаят, който изкарва Йоана от равновесие, бе, че цялата група трябва да намерят два кроасана, скрити в имението. Младата жена буквално се срина, като сълзите й издадоха пълното й изтощение.
"Не мога повече, това не е за мен!", сподели Йоана, подчертавайки, че условията в шоуто за нея са непоносими.
След истерията, в която изпада, продукцията й позволи да се чуе с майка си - жест, който засилва и без това зрелищната сцена.
"Владея се, имам самоконтрол. Има хора, които ми лазят по нервите, самоконтролирам се, но самите обстоятелства не знаех, че ще са такива. Нямах никаква представа, че няма да има топла вода! Главата ми е много зле, косата ми не е ок. Ядем само боб и ориз. Някакво еднообразие. Нервите ми са суперопънати", сподели девойката с майка си.
Няколко часа след истерията атмосферата в къщата остана напрегната - някои гледаха на случилото се като на драматична, но преходна криза, други - като на сериозен знак, че психиката на иначе сдържаната красавица е разклатена.
20-годишната девойка нашумя покрай участието си в "Ергенът", когато се опита да спаси връзката си с по-възрастния от нея Мартин Николов. Не бива да се пропуска и семейният й бекграунд - Йоана е дъщеря на Станислав Илиев, известен като Финдо, пишат от Хотарена. Той е популярен от участието си в риалити формати като "Сървайвър" и "Биг брадър".
