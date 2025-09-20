ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бившата половинка на Мартин Елвиса изпадна в тежка нервна криза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:12Коментари (0)954
©
В тежка нервна криза изпадна бившата половинка на Мартин Елвиса - Йоана.

Красавицата участва в онлайн предаване, което следи живота на група участници в изолация, но не успя да издържи на напрежението. Девойката, която влезе в любовното риалити "Ергенът", за да се опита да си върне любовта на бизнесмена, се срина в ефир.

"Няма да стоя и една секунда повече тук, не мога! Няма как да стане. Няма да живея по този начин, не искам. Всичко ме изнервя супермного", избухва Йоана пред камерите и останалите съквартиранти.

Причините за взрива от емоции звучат повече от тривиално. Бившата на Елвиса не може да понесе, че няма постоянна топла вода, менюто е сведено до ориз и боб, а участниците са будени "по най-гадния начин". Съквартирантите се събуждат с музика между 8 и 9 часа и в някои от случаите им е задавана мисия веднага след ставането им. Случаят, който изкарва Йоана от равновесие, бе, че цялата група трябва да намерят два кроасана, скрити в имението. Младата жена буквално се срина, като сълзите й издадоха пълното й изтощение.

"Не мога повече, това не е за мен!", сподели Йоана, подчертавайки, че условията в шоуто за нея са непоносими.

След истерията, в която изпада, продукцията й позволи да се чуе с майка си - жест, който засилва и без това зрелищната сцена.

"Владея се, имам самоконтрол. Има хора, които ми лазят по нервите, самоконтролирам се, но самите обстоятелства не знаех, че ще са такива. Нямах никаква представа, че няма да има топла вода! Главата ми е много зле, косата ми не е ок. Ядем само боб и ориз. Някакво еднообразие. Нервите ми са суперопънати", сподели девойката с майка си.

Няколко часа след истерията атмосферата в къщата остана напрегната - някои гледаха на случилото се като на драматична, но преходна криза, други - като на сериозен знак, че психиката на иначе сдържаната красавица е разклатена.

20-годишната девойка нашумя покрай участието си в "Ергенът", когато се опита да спаси връзката си с по-възрастния от нея Мартин Николов. Не бива да се пропуска и семейният й бекграунд - Йоана е дъщеря на Станислав Илиев, известен като Финдо, пишат от Хотарена. Той е популярен от участието си в риалити формати като "Сървайвър" и "Биг брадър".


Още по темата: общо новини по темата: 1340
20.09.2025 Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
20.09.2025 Азис с неочаквано разкритие за бъдещето си
20.09.2025 Емили блесна с нов хит: Родос е на Екватора, аз съм в средата на планетата!
20.09.2025 Трима се разделиха с "Игри на волята"
19.09.2025 "Най-красивата циганка", която е племенница на Цар Киро, е била шута на ергена Виктор Русинов
19.09.2025 Напълно неочаквана звездна раздяла
предишна страница [ 1/224 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще с...
14:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
11:40 / 20.09.2025
Азис с неочаквано разкритие за бъдещето си
11:23 / 20.09.2025
Емили блесна с нов хит: Родос е на Екватора, аз съм в средата на ...
09:54 / 20.09.2025
Трима се разделиха с "Игри на волята"
08:42 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: