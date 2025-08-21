Бившата на Карлос Насар смрази настоящата му

© Вчера гръмна новината, че шампионът Карлос Насар е влюбен във волейболистката Александра Костадинова. Двойката не се крие и дори си пусна романтично фото от колата, където се държат за ръце, а Карлос е поставил своята върху бедрото на Алекс.



Тя пък от своя страна не пропусна да напише в сторито си, че този мъж й принадлежи. "Той е мой“, заяви Костадинова...



Това разсмяло неистово доскорошната приятелка на Насар – Магдалина Миневска, разказаха близки до нея хора. Маги, която обичаше Карлос и тежко понесе раздялата им, се изкискала и дори написала от профил на приятелка доста хапливи думи към Александра.



"Твой ли?! Ха-ха-ха... Надявай се! Докато дойде следващата... А така като ви гледам, тя няма да се бави много“, заръфала я Маги, която имаше над 2-годишна връзка с Карлос, пише crimesbg.com. Но явно известността си каза думата и той не устоя на изкушенията. Ако съдим по това, Миневска може да се окаже напълно права...