Бившата на Карлос Насар пак му нанесе удар

© Бивпата приятелка на шампиона по вдигане на тежести Карлос Насар - Маги Миневска явно го преодоля. Тя получи сериозен удар. след като стана ясно, че състезателят бързо я е заменил, тъй като веднага се впусна в нова любовна авантюра с волейболистката Александра Костадинова.



"Чувствам се страхотно! Смятам, че се преоткрих след нещата, които ме сполетяха...", споделя Миневска. "Излизам с приятелки и се отдавам на себе си за момента".



Тя отговаря искрено на въпроси на свои последователи в Instagram.



На запитване дали си търси джентълмен, гимнастичката отговаря категорично:



"Аз не търся никой. В месеците, след като се бях отказала от спорта, имах страшно много време да помисля върху много неща, коментира още тя.



