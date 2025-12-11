ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бившата на Борис Солтарийски с успешен бизнес в САЩ
Бившата моделка явно е решила да се пробва като дизайнер на плажни облекла. Тя стартира бизнеса си пред по-малко от месец. В края на януари зарадва феновете си с първи модел. "Нов проект е напът“, обяви тогава Аделина на последователите си в инстаграм.
Дни по-късно показа и част от първата си колекция. Бившата жена на певеца е в перфектна форма и сама рекламира продуктите си. Аделина обяви, че в началото всичко е било само мечта, но е намерила сили да я направи действителност.
Хубавицата замина за Америка след развода си с Борис Солтарийски. С певеца на "Ку-ку бенд“ се разделиха изненадващо, а моделката замина замина зад океана с дъщеря им. Тя заживя в Маями, където срещна и следващата си любов - бизнесмена Иван.
Връзката им се разви мълниеносно. Двамата бързо се сгодиха и ожениха. Миналата година Аделина дари новия си мъж със син. Момченцето е второ дете както за нея, така и за новия й мъж, който също има дете - момче, от предишна своя връзка. Аделина изрази благодарност към Борис за решението му да позволи на дъщеря им да живее далеч от него.
"Това беше много благородно от негова страна и аз му благодаря. Той оцени факта, че тук е много по-спокойно и дъщеря ни ще има възможност за по-добро образование и реализация“, разкрива бившата му жена.
Красавицата подчерта, че раздялата им не е била свързана със скандали или конфликти. Двамата са поддържали зряла и нормална комуникация, но с времето осъзнали, че са твърде различни и искат различни неща от живота "Химията между нас отдавна беше изчезнала“, призна Аделина, пише HotArena.
