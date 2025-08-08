ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивша попфолк певица и корица на "Playboy" днес живее изцяло различен живот
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:22
© Фейсбук
Неделина Цанева-Лина - бивша попфолк певица, носителка на множество титли за красота и корица на Playboy, днес живее изцяло различен живот.

Вместо светлините на прожекторите тя избира уединението на йога залата, тишината на дълбоката медитация и танците за събуждане на женската енергия. "Денят ми започва с танци - това е най-силният начин да активираш женската си енергия. Преподавам различни женски практики "танц на богинята", тантра упражнения, йога и дълбока медитация. Именно в нея намерих своя път тя трансформира умовете и съзнанията на хората. Искам чрез нея да помогна на жените да се върнат към себе си", споделя Неделина.

Всичко започва преди няколко години, когато нейна приятелка я кани на йога тренировка. "Бях скептична, но още след първото занимание ce почувствах уникално", спомня си тя. Така започва дълъг път на лична трансформация – изпробва различни видове практики, работи индивидуално с учител по йога в продължение на шест месеца и накрая взема смелото решение да напусне музикалния бизнес, пише "Телеграф".

"Отне ми време да се разделя с музиката - все пак повече от четири години работих в тази сфера и дори имах свой лейбъл. Но в един момент осъзнах, че това не е моето място. Заминах за Македония, живях известно време там и започнах да търся къде мога да задълбоча обучението си. Така открих Весна Видович - невероятна жена с мощна енергия, която ме въведе в света на женската енергия", разказва тя. Започва да посещава практиките й сутрин и вечер.

Неделина вече води редовни практики в голяма верига фитнеси в България, провежда ритрийти и обучителни модули по женска енергия. "Имала съм жени, които идват от чисто любопитство и си тръгват зашеметени. Тези практики не са мода те са дълбока нужда на жените в днешния свят." Според нея обществото често осъжда нещата, които не разбира. "Хората, останали в т.нар. 3D измерение, бързат да критикуват. А всъщност духовното развитие е път, който изисква отваряне, не присмех", добавя тя. Преминала е два курса. В момента кара обучение в Македония за световен сертификат.

Преди да открие духовния си път, Неделина е добре познато лице от конкурсите за красота. "Станах първо Малка Кралица на Розата, после Мини Мис Царица Роза в Казанлък. Майка ми ме записа бях на 13.

"След това станах търсенето на любов вече Мис Роза, участвала съм в Best Model, Мис Силикон Естетик, Мисис България. Имам само хубави спомени от конкурсите - те ми дадоха сцена и увереност", споделя бившата Мис.

Животът й днес e напълно различен. "Не пия, не пуша, лягам си рано и нямам никакъв интерес към заведения. Фокусирана съм върху себе си. Ставам в 7, закусвам обилно, правя танци, афирмации и след това се захващам със задачите за деня", обяснява Неделина.

Спортът и природата също са важна част от нейната рутина. "Харесва ми да тичам, правя кардио всяка сутрин, а поне веднъж седмично организирам по-дълъг преход в планината. Там правя практики за заземяване това е моето презареждане", разказва Нели. Хранителният й режим е интуитивен - не следва диети, не консумира тесто, пържени храни и газирани напитки. Пие само вода алкална, и си позволява "един ден за всичко".


