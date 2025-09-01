ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивша на Даниел Петканов и Ергенът Евгени влиза за втори път в култово риалити
Кристина Пламенова е една от участничките, които ще се борят за любовта, но този път не на пианиста Евгени, с когото имаше любовна авантюра след края на тогавашния сезон на риалити формата, а за друг мъж. Засега първият официално обявен от продукцията е Джан Микеле Рата - 25-годишен полуиталиански мачо от Пловдив, който ще търси чар, интелект и женственост в ергенките.
Самата Кристина е огън жена и името й през последните години е свързвано с не една популярна личност. Пламенова е имала вземане-даване с Даниел Петканов, който по онова време вече си е спечелил прозвището Лудия репортер. Заверата между двамата станала след първата раздяла на Петканов с моделката Александра Богданска.
По-късно за Кристина, която е носителка на титлите за красота "Мис София 2019" и "Мис Вселена България 2022", се заговори, че има повече от приятелски отношения със Слави Трифонов и Радостин Василев, като с втория Пламенова е била забелязвана в елитни заведения в София и родния град на политика Плевен.
Оказва се, че Кристина и Евгени излизат от миналата есен и няколко месеца са заедно. Връзката им започнала в сходен момент, в който къдрокосият пианист имал вземане-даване със силиконовата фурия Ивка Бейбе. Затова близките на Евгени и Кристина посочват, че именно Пламенова, която участва в "Ергенът" в сезона на Евгени и раничко си тръгна от шоуто, е ябълката на раздора между Евгени и Ивка, образувайки така познатия на мнозина любовен триъгълник.
Към ден днешен двамата явно са приключили отношения, а миската влиза отново в риалити предаването в търсене на нова гореща любов, пише "България Днес".
