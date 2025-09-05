Бивша на Благо му направила черна магия

© Жертва на черна магия, направена от бивше гадже, е станал бившия футболист и известен плейбой на България Благой Георгиев. Това стана ясно по време на участието му в "Преди обед". Всъщност за това разказа самата водеща - Венета Райкова, която му обясни как му е помогнала да се справи с проклятието.



В дома на родителите му имало предмети, подарени от бившата половинка на Джизтса, които са излъчвали лоша енергия. За да се разбере как се е стигнало до там, Благо се допитва до Венета, която му дава съвети как да ги премахне. обясни в ефир Венета.