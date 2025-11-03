ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивша чалгаджийка се разведе с богатия си съпруг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35
©
Чалгаджийката Палома и богатият й мъж Георги Конов са се развели тихомълком.

Младият финансист и фолк певицата имат 3-годишна дъщеричка Доника, която вече се отглежда от майка си и бавачка, чиято заплата плаща таткото. Конов е натирил брюнетката от палата си и вече има нова жена, с която живее, мълви се в бранша.

Двамата се бракуваха набързо през 2022 г., в разгара на скандал, свързващ бръмчалката с един от най-богатите и влиятелни бизнесмени у нас. Изведнъж тя се снима с голям корем, а за баща на бебето бе нарочен финансовия консултант Георги Конов, работещ предимно в Дубай и Абу Даби. Въпреки, че в социалните мрежи го раздава примерна съпруга и отдадена майка, мнозина се съмняват в искреността й.

Достъпът ѝ до лъскави заведения и статутът на съпруга многократно повишили интереса към Палома. Най-честите ѝ ухажори в Емирствата били заможни руснаци, а у нас певицата също имала почитатели, които едва я дочакали да роди. Конов нямал намерение да финансира живота на Палома и обявил, че ще се грижи само за детето, а майката да си намира начин да се оправя с харчовете и разходите, узна "Уикенд".


