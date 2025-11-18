ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Биляна Гавазова с доста странно признание
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:54Коментари (0)294
©
"Страх ме беше да шофирам извън града". Това сподели наскоро бившата водеща на bTV. Тя сподели, че е взела книжка едва на 30 години и дълго време отказвала да вози детето си.

"Страхът сковаваше ръцете ми всеки път, когато трябваше да се явявам на кормуване. Отказвах се на няколко пъти, след като получавах мускулна треска от стискане на волана", спомня си тя.

"По това време бях преживяла и катастрофа. Едва преди няколко месеца започнах да карам извънградско. "Голяма работа" беше да стигна до 100 км/ч на магистралата", сподели още Биляна.

Наскоро тя сподели видео, на което се вижда рисково шофиране надруги шофьори и написа:

Петък вечер из българските пътища - руска рулетка!

Не е само до инфраструктура и до държавна политика, до манталитет е....и до акъл.

Някой те чака, не разбра ли?

И нас с детето също.


Още по темата: общо новини по темата: 2289
18.11.2025 Той бе успешен адвокат, но реши да стане звезда в Холивуд и успя
18.11.2025 Уникално: Деси Добрева събира над 500 изпълнители на една сцена
18.11.2025 Фенове се притесниха за Джордж Клуни
18.11.2025 Гери Малкоданска каза за сватбата
18.11.2025 Теа и Наум с троен празник
18.11.2025 Риалити звезда се сгоди на езерото Комо
предишна страница [ 1/382 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025
Веселин Маринов: Притеснено ми е
10:37 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Наша красива актриса, чийто баща е министър, стана майка за първи...
20:04 / 17.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стади...
18:30 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в София
Природни стихии
Обвиниха Лена Бориславова във фалшификация на документи
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: