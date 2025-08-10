Била е само с трима мъже в живота си, няма нито една приятелка

© В българския шоубизнес има звезди, има и легенди. Сред последните се нарежда чалга иконата Камелия, която не просто влезе с гръм и трясък в поп-фолка, а направи така, че да не може да бъде изместена вече близо три десетилетия.



Родена в Чипровци, израснала на сцената, Камелия никога не е била просто певица. Тя е бунтарка, икона, и, както обича да казва, "жена, която не се подчинява". От участия по сватби в Северозапада до хитове с гръцки звезди и концерти в Лондон, блондинката измина път, по който мнозина тръгват, но малцина остават. "Уикенд" представи 10 любопитни факта за изпълнителката на хита "Луда по тебе".



1. Кръстена е на баба си Кана



Камелия е наречена така в чест на своята баба по бащина линия – Петкана, която всички в рода наричали с галеното Кана. Родителите на звездата решили да запазят тази нишка на приемственост, но й добавили неочаквано поетичен завършек - Камелия. Така се ражда име, което звучи едновременно класическо и артистично, меко и запомнящо се - точно като самата певица.



Любопитното е, че майка й всъщност имала съвсем различно намерение. Настоявала дъщеря й да се казва Миглена. Причината? Изпълнителката се родила с толкова дълги и гъсти мигли, че в първите си дни приличала на кукла, а не на бебе. В крайна сметка решението на баща й надделяло, а изборът се оказал пророчески. Камелия не просто оправда името си, тя го превърна в марка. Растението камелия в езика на цветята означава възхищение, женственост и решителност – трите качества, с които блондинката се идентифицира до ден днешен.



2. Музикалният й дебют е на 11-годишна възраст



Камелия е родена на 10 януари 1971 г. в Чипровци. Нейният музикален дебют е на 11-годишна възраст като солист на училищен хор, с който изпълнява руска песен. За първи път се появява в публичното пространство, след като през 1994 г. печели конкурсите "Мис Чипровци" и "Мис Монтана". Успоредно с това прави и първите си стъпки като изпълнителка.



В началото родителите й не са убедени, че това е правилният път за нея. Майка й иска да набляга повече на учението, но младата Камелия е запленена от сцената и светлините на прожекторите.



3. Работила е като модел



Преди да пробие на музикалната сцена, Камелия е работила като модел. Мечтае да стане известна манекенка. Обича да се кипри с провокативни тоалети и да привлича вниманието. Завършва техникум по кожени изделия, специалност моделиерство. След като печели местните конкурси "Мис Монтана" и "Мис Чипровци", се записва и за "Мис България". Стига далеч в надпреварата, но все пак този път не успява да пребори конкуренцията и да се окичи с короната. Късметът обаче й се усмихва – подписва договор и става рекламно лице на монтанска фирма за облекла.



4. Първите й платени изяви като певица са по сватби и кръщенета



Камелия бързо осъзнава, че с изявите си като модел няма да изкарва достатъчно пари, за да поддържа приличен стандарт на живот. Започва да пее по сватби и кръщенета в Северозападна България като солистка на бенд с ръководител Пламен Велинов. По-късно заминава за Швейцария с колегите си, където 1 година работи в сръбски заведения. Ками се зарича да не се връща повече в родината, но носталгията надделява и през 1997 г. тя отново е в България.



С подкрепата на майка си отива в студиото на "Пайнер", където изпълнява песента "Грях ли е това" - кавър на хит на Цеца. Ценителят на музикални дарования Митко Димитров веднага я харесва и тя подписва договор с димитровградската фирма. Русата красавица прави удар още с дебюта си "Огън момиче", с който се изкачва на върха.



5. В родния й град Чипровци я гледат като божество



Още преди да стане звезда от екрана, Камелия вече е истинска сензация в Чипровци. В малкия град тя буквално взривява сценaта. Не възприема първите си участия с оркестър по сватби, кръчми и събори като нещо унизително. Напротив – съгражданите й я носят на ръце, възхищават й се. В онези години Камелия ходи с дълги ботуши, купени от Сърбия, и с дълга черна коса, която подчертава очите й. Спомня си, че още тогава хората са я гледали "като божество". Тя е първата жена в Чипровци, която се осмелява да е по-провокативна и да носи авангардно облекло – нещо немислимо за малкия северозападен град по онова време. Въпреки всички сцени, които е покорила, днес звездата не забравя откъде е тръгнала.



6. Среща любимия си, когато той е само на 19 години



Историята на Камелия и мъжа й Цветин е всичко друго, но не и стандартна. Среща го, когато той е едва на 19 години, а тя вече е на сцената и има малко повече опит от него. Разликата във възрастта им е 7 лета. "Той наистина си беше детенце, но пък и аз бях детенце, макар и малко по-голямо", признава с усмивка певицата. Връзката им започва с пълна отдаденост и преминава през взаимно израстване. Тя казва, че "акълът й започнал да идва чак на 36". Влюбват се и преминават през много изпитания заедно. Цветин влиза в казармата, става гвардеец при президента, а изпълнителката се мести да живее в София със своята майка. Въпреки възрастовата разлика, връзката между Камелия и бащата на сина й продължава вече 28 години.



7. Не пуши, не пие, не се дрогира и не обича да ходи по купони



Въпреки провокативния сценичния образ, който е изградила, Камелия всъщност не обича да ходи по купони, ако не е по работа. не пуши и не пие алкохол. "Аз съм много скромна. Как звучи само!", казва тя с усмивка. И доверява, че никога не е пробвала наркотици. Макар че е бляскава и дръзка на сцената, в живота си тя е по-скоро подредена, срамежлива и предпазлива. Противно на очакванията, блондинката не влиза в клишето за "разпуснатата" фолк звезда. За разлика от много свои колежки, тя не носи минало на купонджийка, а по-скоро на дисциплинирано и кротко момиче, което си знае границите. Това всъщност я прави още по-интересна.



8. Няма приятелки



Докато повечето жени споделят най-интимните си неща с близки приятелки, Камелия не се нуждае от това. "Никога не съм имала приятелки, продължавам да нямам и не страдам от това", споделяла е звездата. Вместо да търси женска подкрепа, тя разчита на партньора си Цветин, с когото са заедно от близо 3 десетилетия.



"Той ми е най-добрият приятел!", признава певицата. Те са не само житейски партньори, но и емоционален тандем – делят си живота, решенията, дори тишината - без интриги, без женски драми, без "приятелки от интерес". Камелия предпочита да има малък, но истински кръг от хора около себе си. Може да изглежда дръзка и общителна, но в същността е интроверт с високи стандарти за близост. Макар да пее за "огън, страст и изкушение", в личния си живот избира уравновесеността на дълбоката връзка пред повърхностните отношения.



9. Имала е само трима мъже в живота си



В свят, в който често се обсъждат дълги списъци с бивши любовници, Камелия твърди, че се отличава. Кълне се, че е имала само трима мъже в живота си, но това й било напълно достатъчно. На 26 години срещна Цветин, с когото е заедно и до днес, а преди него е имала само две връзки. "Не съм от жените, които сменят гаджетата като сценични тоалети. Когато харесам някого, харесвам го истински, отдавам се на връзката с мисъл, с грижа, с искреност. Тогава нямам нужда от друг" казва блондинката с абсолютна убеденост. Не е от онези, които се страхуват да бъдат сами, но когато обичат, го правят дълбоко. Зад секси образа на сцената се крие жена, за която лоялността и честността са по-важни от всякакви романтични драми.



10. Колекционира пеперуди



Камелия не извършва специални ритуали преди излизане на сцена. "Ако човек е уверен в силите си и има самочувствие, няма нужда от изричане на заклинания. Единственото, което правя е вечер преди лягане да се помоля на Господ и да му благодаря за всичко", открито споделя изпълнителката.



Другото, което успокоява блондинката от нервното напрежение са нейните домашни любимци – две кучета. Освен тях има и 850- литров аквариум, пълен с най-различни рибки. Като малка русата фурия обичала да лови пеперуди и даже разполагала с доста богата колекция. За нейно съжаление, не я запазила, но пък сега е окачила на стената в дома си огромна препарирана екзотична пеперуда в рамка, спомен от Нова Зеландия.