Без майка, но с баща за милиони

© Ето една страхотна новина за феновете на Кристиано Роналдо. Футболната легенда и дългогодишната му партньорка Джорджина Родригес вече са официално сгодени - след като са били заедно около 10 години и са отгледали заедно пет очарователни деца. Новината беше споделена от Джорджина, като публикува снимка на ръката си заедно с тази на Роналдо наскоро. На снимката феновете бързо забелязаха големия ѝ диамантен пръстен, който според много експерти е от около 20-30 карата!



Въпреки това, преди да срещне Джорджина, Роналдо беше свързван с няколко жени - от Ирина Шейк, през Парис Хилтън, до Ким Кардашиян и други.



Роналдо се запознава с Джорджина, която по това време е работила в магазин на Gucci, през 2016 или 2017 г., а двойката официално обявява връзката си пред обществеността през 2017 г. Оттогава Роналдо и Джорджина са двойка от около десетилетие и отглеждат пет деца заедно. Но знаете ли, че от петте деца самоличността на най-голямото дете на Роналдо - биологичната майка на Кристиано Джуниър, все още е голяма тайна? Да, прочетохте правилно! Научете всичко за Кристиано Джуниър и мистерията на биологичната му майка тук:



Коя е биологичната майка на Кристиано Джуниър?



През 2010 г. Кристиано Роналдо, който тогава беше на около 25 години, изненада всички, когато обяви раждането на първото си дете. В профила си в X (преди известен като Twitter), Роналдо сподели: "С голяма радост и емоция ви съобщавам, че наскоро станах баща на момченце. Както се договорихме с майката на бебето, която предпочита самоличността ѝ да остане в тайна, синът ми ще бъде под мое изключително настойничество. Моля всички да уважават изцяло правото ми на личен живот (и това на детето), поне по толкова лични въпроси.“



Кристиано-младши е роден на 17 юни 2010 г. и е кръстен на легендарния си баща футболна звезда. Според сведенията, през годините Кристиано-младши е израснал, за да играе футбол точно като известния си баща, пише timesofindia.indiatimes.com.



Междувременно Роналдо никога не е разкривал публично самоличността на майката на първородния си син. През 2015 г., говорейки за живота си и пазейки някои неща в тайна, Роналдо каза на Джонатан Рос в интервю: "Някои моменти от живота са лични и хората трябва да уважават личния живот. Когато Кристиано порасне, винаги ще му казвам истината, защото той я заслужава, защото е мой син. Но няма да го казвам само защото хората искат да го кажа.“



Изглежда, че обществеността ще трябва да почака още няколко години, преди самоличността на майката на Кристиано-младши да бъде оповестена публично, разкривайки по-малко известна част от живота на Роналдо