© виж галерията Aлександра Богданска за пореден път доказа, че не разчита само на гени и фитнес, когато става въпрос за перфектна визия.



Манекенката инфлуенсърка ce e подложила на лазерна липосукция на корема, която очертала коремните си мускули. Изваяните плочки този път не са плод на часове тежки тренировки, а на уменията на нейния пластичен хирург.



Любопитното е, че Богданска не е афиширала публично интервенцията, както e правила с други корекции в миналото. Според запознати тя е съчетала липосукцията с още една операция - подмяна на силиконовите импланти в бюста с по-големи. Новите форми вече ясно личат на последните й снимки в социалните мрежи.



Първата си операция на гърдите Александра направила още като студентка по счетоводство в УНСС. Тогава тя се чувствала плоска като дъска и имала сериозни комплекси, пише "Уикенд“.



Освен това смятала, че като модел ще получава повече ангажименти, ако разполага с по-впечатляващ бюст. Финансовите й възможности по това време обаче били ограничени. За да сбъдне мечтата си, бъдещата инфлуенсърка заминала за Кипър, където работила като сервитьорка в бар и събирала пари за операцията. Когато се върнала в България, най-накрая си монтирала бомбите, но резултатът не отговорил напълно на очакванията й.



Имплантите били леко криви и раздалечени. Въпреки дребните несъвършенства обаче работата й като модел потръгнала - поледвали фотосесии по бельо и бански, а популярността й започнала да расте.



Преди около 4 години Богданска легна под ножа и за ринопластика. Тогавашният й съпруг Даниел Петканов също си коригира носа, като двамата направиха операциите заедно. Решението им предизвика вълна от критики- част от последователите на Александра смятат, че се е обезличила, докато други я харесват повече с новата визия.



Макар да твърдеше, че е спряла с корекциите, преди няколко месеца Алекс отново решила да подобри външния си вид. Новият й бюст и оформеният корем впечатляват феновете й.