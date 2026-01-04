ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Без да се поти във фитнеса. Алекс Богданска с плосък корем след операция, оправи и бюста
Манекенката инфлуенсърка ce e подложила на лазерна липосукция на корема, която очертала коремните си мускули. Изваяните плочки този път не са плод на часове тежки тренировки, а на уменията на нейния пластичен хирург.
Любопитното е, че Богданска не е афиширала публично интервенцията, както e правила с други корекции в миналото. Според запознати тя е съчетала липосукцията с още една операция - подмяна на силиконовите импланти в бюста с по-големи. Новите форми вече ясно личат на последните й снимки в социалните мрежи.
Първата си операция на гърдите Александра направила още като студентка по счетоводство в УНСС. Тогава тя се чувствала плоска като дъска и имала сериозни комплекси, пише "Уикенд“.
Освен това смятала, че като модел ще получава повече ангажименти, ако разполага с по-впечатляващ бюст. Финансовите й възможности по това време обаче били ограничени. За да сбъдне мечтата си, бъдещата инфлуенсърка заминала за Кипър, където работила като сервитьорка в бар и събирала пари за операцията. Когато се върнала в България, най-накрая си монтирала бомбите, но резултатът не отговорил напълно на очакванията й.
Имплантите били леко криви и раздалечени. Въпреки дребните несъвършенства обаче работата й като модел потръгнала - поледвали фотосесии по бельо и бански, а популярността й започнала да расте.
Преди около 4 години Богданска легна под ножа и за ринопластика. Тогавашният й съпруг Даниел Петканов също си коригира носа, като двамата направиха операциите заедно. Решението им предизвика вълна от критики- част от последователите на Александра смятат, че се е обезличила, докато други я харесват повече с новата визия.
Макар да твърдеше, че е спряла с корекциите, преди няколко месеца Алекс отново решила да подобри външния си вид. Новият й бюст и оформеният корем впечатляват феновете й.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2849
|предишна страница [ 1/475 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
10:02 / 04.01.2026
Христо Мутафчиев: 2025 беше годината, в която всичко се обърка за...
19:36 / 03.01.2026
Деси Стоянова: "Преди обед" ми даде много, но за мен това е вече ...
18:25 / 03.01.2026
Златимир Йочев: Разделям се със сутрешния блок на bTV
13:51 / 03.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
17:06 / 02.01.2026
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:35 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS