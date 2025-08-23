ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бесте Сабри слиза от екран за дълго, очаква я нещо голямо
Бързото развитие на връзката между Сабри и Рамадан, започнала преди по-малко от година, изненада нейни колеги от нюзрума. Според източници, именно бременността е изиграла ключова роля за решението двамата да се сгодят толкова скоро.
Очакваното попълнение в семейството води и до промени в телевизията. След като Сабри съобщила на ръководството, че излиза в майчинство, временното ѝ място на екран ще заеме репортерката Ванина Недкова. Тя вече се появи редом до Митьо Маринов в ефира на "Тази събота, тази неделя“. Ако между тях се изгради добра екранна химия, Недкова има реален шанс да се утвърди като постоянна водеща.
В личен план, Бесте Сабри и бъдещият баща се наслаждават на ваканция в Маями. В социалните мрежи журналистката споделя снимки от пътуването, но внимателно избягва да показва бременното си коремче, като го прикрива дискретно, пише "България Днес".
