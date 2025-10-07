Бесте Сабри подкрепя Айкут в съда

© Бесте Сабри придружи любимия си мъж Айкут Рамадан в Софийския районен съд.



Отговор на въпроса какво правят Бесте и Айкут Рамадан в съда се оказа доста интересен. Източници от районния съд разкриха, че Бесте придружава годеника си, защото в момента тече дело между него и бившата му половинка Михаела, която е дъщеря на Христо Стоичков.



Турчинът и Михаела, която е по-известна като Мика, нямаха брак, но имат дъщеричка - Миа. В момента в Софийския районен съд тече дело за разпределяне на родителските правата върху Миа между Мика и Айкут. Процесът е закрит, защото детенцето е малко, а най-вероятно ще бъдат изнесени подробности от личния живот както на малката Миа, така и на майка ѝ и татко ѝ.







Скоро предстои да стане ясно дали Айкут и Мика ще се разберат цивилизовано или ще има съдебна сага. Каквото и да става, Айкут очевидно може да разчита на подкрепата на Бесте Сабри.







Бесте, която е едно от най-харесваните и коментираните лица на Би Ти Ви, отмъкна мъжа на Мика и сега двамата с Айкут са щастливо сгодени. В момента телевизионната водеща е в отпуск, но съвсем скоро може да се завърне на екран. Дали бившата репортерка отново ще е водеща на "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви, не е ясно. Не е ясно също така дали красивата журналистка ще остане в България, или ще замине с любимия мъж отвъд океана.



Бесте Сабри обяви официално годежа си с Айкут преди малко над 1 месец. Водещата на Би Ти Ви сподели в социалните мрежи снимки с любимия си Айкут Рамадан, на които ясно се вижда годежният й пръстен.



"Вечността започва сега. Благодарна за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно", написа чаровната журналистка под снимките с любимия.



Айкут предлага брак на красавицата по време на романтична обиколка из Италия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, на която двамата се наслаждават.



Слуховете за връзката между Бесте и Айкут тръгнаха през лятото на 2024 г., когато водещата публикува романтична снимка от пътуване до Гърция, без да разкрие кой е мъжът до нея. Няколко месеца по-късно тя официално потвърди, че Айкут е нейният любим.



Преди това Бесте имаше тригодишна връзка с бизнесмена Борислав Борисов, припомня "България Днес".