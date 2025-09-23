ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бен Афлек тайно се опитва да открадне новата жена на Том Круз
"Том е много териториален и не харесва идеята Бен да души наоколо“, сподели вътрешен човек. 37-годишната кубинка имаше връзка с 53-годишния Афлек от 2019 г. до началото на 2021 г., но тихомълком се среща с 63-годишния Круз от месеци.
Въпреки това, източници твърдят, че новият статус на връзката на де Арма не е спрял Афлек да се опитва да прекарва време с нея близо пет години след раздялата им.
"Бен и Ана прекратиха отношенията си като приятели и се заклеха, че ще останат такива. Напоследък той се свързва с нея, за да се опита да види какво става и евентуално да се видят, когато са в един и същи град “, сподели източникът.
Според вътрешния източник, актьорът от "Мисията невъзможна“ "няма причина“ да се тревожи, че де Армас може да му изневери, защото е "луда“ по него.
"Том все още изобщо не харесва идеята Бен да е част от картинката. "Нека го кажем така – Том има доверие на Ана, но не се доверява на Бен“, каза източникът.
Афлек живее необвързан, откакто прекрати бурния си двугодишен брак с 56-годишната Дженифър Лопес през 2024 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1368
|предишна страница [ 1/228 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лозанова пусна бельо за жълто-черни и черно-бели
21:50 / 22.09.2025
Камелия има второ дете, казва се Касия!
20:12 / 22.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
20:18 / 22.09.2025
Новата жена на Сашо Кадиев не нарича Катето Евро майка, а по друг...
19:16 / 22.09.2025
Ники Кънчев призна: Обичам го!
15:01 / 22.09.2025
Край на досадните "бисквитки"
14:51 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS