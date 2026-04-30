Продуцентът Бебо Халваджиян, син на телевизионерите Маги и Кремена Халваджиян се включи с ироничен коментар в социалните мрежи по повод критична забележка на конституционния съдия Янаки Стоилов към декора на студиото на БНТ. Повод за реакцията му стана телевизионно участие на съдията, в което той неочаквано призова водещите да сменят визията на предаването "Денят започва“.

В началото на своето участие в националната телевизия Янаки Стоилов попита директно водещите дали не е дошло време да сменят декора си, подчертавайки статута на медията като "българска“, припомня Plovdiv24.bg. Макар съдията да не уточни конкретните си съображения, в момента студиото е решено в синьо и жълто – цветове, които съвпадат с националното знаме на Украйна. На въпрос на водещата Христина Христова какво точно не му харесва, той отговори лаконично, че решението е на домакините.

От своя страна Христина Христова защити настоящата визия на студиото, но допусна, че промени са възможни с настъпването на новите телевизионни сезони. Спорът придоби популярност в социалните мрежи, където Бебо Халваджиян публикува снимка от пищния декор на шоуто "Като две капки вода“. Продуцентът написа шеговито, че ако Янаки Стоилов види визията на тяхното студио, вероятно би получил удар.