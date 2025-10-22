Бебе в bTV

© Продуцентът на bTV Новините Валерия Чанкова стана майка – роди момиченце. Бебето Бояна се появи рано тази сутрин в ръцете на д-р Райна Ковачева от Първа АГ болница "Света София“.



Валя и таткото Станислав Енев благодарят на целия екип на болницата, помогнал за раждането.



Професионалният път на Валерия Чанкова започва през 2003 г. като стажант в сутрешния блок "Тази сутрин“ на bTV. Следват няколко години като репортер в предаването.



През 2009 г. Валерия става продуцент на "Тази сутрин“, а от 2013 г.работи няколко години в Нова телевизия. През 2019 г. се завръща в bTV, вече като продуцент в bTV Новините.