|Бебе в bTV
Валя и таткото Станислав Енев благодарят на целия екип на болницата, помогнал за раждането.
Професионалният път на Валерия Чанкова започва през 2003 г. като стажант в сутрешния блок "Тази сутрин“ на bTV. Следват няколко години като репортер в предаването.
През 2009 г. Валерия става продуцент на "Тази сутрин“, а от 2013 г.работи няколко години в Нова телевизия. През 2019 г. се завръща в bTV, вече като продуцент в bTV Новините.
