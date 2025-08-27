ИЗПРАТИ НОВИНА
Бебе номер 4 на хоризонта!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:30Коментари (0)1243
© Инстаграм
Съвсем скоро семейството на Енрике Иглесиас и Анна Курникова ще се увеличи като бройка, тъй като според достоверни източници на испанското издание Hola 44-годишната Анна е бременна с четвърто дете.

Според информацията бившата тенисистка е в средата на бременността си, за което свидетелстват снимки от това лято. На тях Курникова носи обемен суичър, докато се разхожда с децата си в Маями.

Макар да продължава да е сред най-успешните латино изпълнители в момента, 50-годишният Енрике Иглесиас споделя, че в момента приоритетите му са други.

"Напоследък реалксирам вкъщи с децата, радвам се на това да мога да ги водя на училище, да гледам как растат. С всеки изминал ден те растат толкова бързо и искам да се насладя на това. За 24 часа вече са различни", споделя той пред Hola! преди година.

Енрике Иглесиас и Анна Курникова са родители на седемгодишните близнаци Луси и Никълъс, и петгодишната Мария.


