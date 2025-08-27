ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бебе номер 4 на хоризонта!
Според информацията бившата тенисистка е в средата на бременността си, за което свидетелстват снимки от това лято. На тях Курникова носи обемен суичър, докато се разхожда с децата си в Маями.
Макар да продължава да е сред най-успешните латино изпълнители в момента, 50-годишният Енрике Иглесиас споделя, че в момента приоритетите му са други.
"Напоследък реалксирам вкъщи с децата, радвам се на това да мога да ги водя на училище, да гледам как растат. С всеки изминал ден те растат толкова бързо и искам да се насладя на това. За 24 часа вече са различни", споделя той пред Hola! преди година.
Енрике Иглесиас и Анна Курникова са родители на седемгодишните близнаци Луси и Никълъс, и петгодишната Мария.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1011
|предишна страница [ 1/169 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Борис Бонев за Георги Илиев: Ще се разплача
15:09 / 27.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече го изоставя
13:38 / 27.08.2025
Светът на метъла скърби!
23:05 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Как биологичният часовник променя действието на лекарствата?
22:56 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS