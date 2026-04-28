Бащата на Десислава Трифонова от "Хелс Китчън“ – Христо, изпаднал в истинска ярост, след като по тв екраните лъснаха кадри, в които омъжената му дъщеря с две деца се целува страстно с колегата си от шоуто Илиян Събков. Скандалът ударил семейството като гръм от ясно небе, а най-тежко го приел именно патриархът във фамилията, който не криел пред близки, че се срамува от случващото се.

Христо Трифонов, който навремето се превърна в една от най-ярките фигури в "Биг Брадър Фемили“, бил буквално извън кожата си, когато видял как щерка му демонстрира чувства към друг мъж пред цяла България. По думите му това не била дъщерята, която е възпитал, и поведението ѝ било "унижение и позор за цялата фамилия“. Хора от обкръжението му разкриват, че той дори отказвал да излиза и да се среща с познати в Поморие, където върти ресторант, защото се чувствал "потънал вдън земя от срам“.

Особено неприятно било положението на зет му – ирландеца Елвин, който зарязал родината си, близките си и подредения си живот, за да тръгне след любовта си Десислава и да гради семейство в България. Именно това решение сега тежало като воденичен камък на съвестта на Христо, тъй като идеята младите да се преселят у нас била негова. Сега не знаел как да гледа младия мъж в очите след всичко, което се случва. Според запознати Христо, който е свикнал да управлява със здрава ръка семейството, бил категоричен, че подобно поведение е недопустимо, особено когато става дума за жена с две малки деца.

В разгара на скандала единствено съпругата му Корнелия Трифонова успявала донякъде да го укроти. Тя му напомняла, че каквото и да става, най-важно е щастието на дъщеря им, дори то да минава през трудни и спорни решения. Това обаче изобщо не успокоявало Христо, който продължавал да приема ситуацията като личен провал.

Междувременно драмата около Десислава се заплита още повече. Близки до нея твърдят, че отношенията ѝ с Елвин далеч не били толкова идеални, колкото изглеждали пред хората. Напрежение между тях имало отдавна, а преместването в България и включването му в семейния бизнес само изострили проблемите. Така че появата на Събков не била чак толкова изненадваща за вътрешния кръг на красавицата.

Самият Илиян не крие, че е силно привлечен от Десислава и бил готов да се бори за нея докрай, въпреки че категорично отричал да е "разбивач на семейства“. Поведението му обаче говори друго и вече се превърна в една от най-обсъжданите теми около формата. Междувременно родителите на Събков много тежко преживявали увлечението на сина им по омъжена жена с две деца. Те смятали, че Трифонова е оплела в мрежите си Илиян, и се кръстели това да е краткотраен флирт и синът им да намери сили да се откъсне от Десислава, пише "Ретро".