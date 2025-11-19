ИЗПРАТИ НОВИНА
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:16
©
"Големият ми страх не е от смъртта, а от това, че ако си отида много рано, синът ми Анди няма да има баща, както аз загубих своя.“ Това признание направи актьорът Башар Рахал, който бе и водещ на "Биг брадър".

"Може би гледам малко от гледната точка на травмата, която имам. Татко ми почина на 53, аз сега съм на 51. Замислям се обаче и колко много звезди си отидоха на 50 - явно милионите, които имат, не са това, което ги кара да живеят дълго. Понякога се оказва, че можеш да пребиваваш по-скромно, но повече и по-честно“, споделя той.

През 2025 г. му се роди син, който е плод на любовта му с 21-години по-младата актриса Любомира Башева. Тяхната връзка стана факт, след като той се раздели Рахал има и още две дъщери Клои (на 23 г.) и Индия (на 16 г.).

"Сега грабя с пълни шепи от живота и се радвам на децата ми. Истината е, че нямам търпение да се прибера при бебето, защото следва някакво изчистване веднага като го гушна“ открехва вратата към личния си живот тв любимецът.

Връщайки се в отминалите спомени, Башар признава и друга истина.

"Винаги съм се чувствал различен. Бях Башар Рахал, а не Иван Петров. Явно заради това се усещах не като повече от останалите, а обратното. Някак си виждах лека подигравка към мен. Заради това през целия ми живот чувството за справедливост работи в посока да съм на страната на по-слабия“, заявява звездата от филма "Завръщане“.

"Имал съм големи разклащания относно вярата си - дали Бог е реален, или има някоя друга сила, която може да ни определи. Колкото повече наближавам края, усещам с всичките си сетива, че съществува и че всичко, което се случва, е в резултат на нещо“, завършва Башар.


