ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
"Може би гледам малко от гледната точка на травмата, която имам. Татко ми почина на 53, аз сега съм на 51. Замислям се обаче и колко много звезди си отидоха на 50 - явно милионите, които имат, не са това, което ги кара да живеят дълго. Понякога се оказва, че можеш да пребиваваш по-скромно, но повече и по-честно“, споделя той.
През 2025 г. му се роди син, който е плод на любовта му с 21-години по-младата актриса Любомира Башева. Тяхната връзка стана факт, след като той се раздели Рахал има и още две дъщери Клои (на 23 г.) и Индия (на 16 г.).
"Сега грабя с пълни шепи от живота и се радвам на децата ми. Истината е, че нямам търпение да се прибера при бебето, защото следва някакво изчистване веднага като го гушна“ открехва вратата към личния си живот тв любимецът.
Връщайки се в отминалите спомени, Башар признава и друга истина.
"Винаги съм се чувствал различен. Бях Башар Рахал, а не Иван Петров. Явно заради това се усещах не като повече от останалите, а обратното. Някак си виждах лека подигравка към мен. Заради това през целия ми живот чувството за справедливост работи в посока да съм на страната на по-слабия“, заявява звездата от филма "Завръщане“.
"Имал съм големи разклащания относно вярата си - дали Бог е реален, или има някоя друга сила, която може да ни определи. Колкото повече наближавам края, усещам с всичките си сетива, че съществува и че всичко, което се случва, е в резултат на нещо“, завършва Башар.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2301
|предишна страница [ 1/384 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Зрителите ще станат свидетели на най-неочаквания обрат
10:47 / 19.11.2025
Вариант 4: 16 неработни дни в края на годината
08:30 / 19.11.2025
Не хвърляйте храна днес
08:00 / 19.11.2025
Биляна Гавазова с доста странно признание
19:54 / 18.11.2025
Гери Малкоданска каза за сватбата
17:55 / 18.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:19 / 18.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS