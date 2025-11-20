ЗАРЕЖДАНЕ...
|Башар Рахал: Писна ми да се боря с количката
"Всичко е потънало в боклук, кал, шума, но иначе улицата ми е вече "Синя зона"! Та се чудя къде отиват тези пари от тази "Синя зона"? Трамваите сутрин в 5.00ч между Гешов и Пирогов развиват 90км. и са по-шумни от всякога. Но уж се направи ремонт на цялото трасе, за да бъде всичко "по-тихо", отбелязва той в поста си", пише още той.
"И добавя: "Не! Не е по-тихо. Не е по-чисто! Не е по-оправено. Става все по-зле. Та се чудя, кога??? Абсурдно е да искаш чист въздух в един от най- замърсените градове в Европа и да слагаш цена за паркинг на електрически автомобили. Къде е стимулът, да си смениш колата и да замърсяваш по-малко?? Наистина не разбирам!!", категоричен е актьорът.
