Бачорски стана "Дон домат"

Зрителите на "Трейтърс" лепнаха прякор на Даниел Бачорски. Те го кръстиха Дон Домат, а прякорът му не е случаен – русокосият Даниел има забавния навик да се изчервява доста, когато се притесни или попадне в центъра на вниманието.



Щом усети, че всички погледи са насочени към него, лицето му веднага придобива цвета на сочен летен домат – и именно така се роди прякорът му. Но зад червените бузки стои човек, който впечатлява с доброта, чувство за хумор и готовност да помогне на всеки. Даниел умее да превръща неловките моменти в смях и да създава настроение навсякъде, където се появи, пише "Уикенд".