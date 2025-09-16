ИЗПРАТИ НОВИНА
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:43
©
Бизнесменът Даниел Бачорски, който обиколи форматите в последните години, се превърна в главно действащо лице в новото риалити на bTV "Traitors: Игра на предатели“, който стартира тази вечер по bTV и разбуни духовете в мрежата.

На специална церемония водещият Владо Карамазов определи тримата "предатели“, които ще внасят смут сред групата и ще "убиват“ праведни в следващите месеци.


