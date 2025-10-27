Бачорски бъркал в тоалетни и търкал килими, преди да стане милионер

© Даниел Бачорски бил чистач преди да стартира бизнеса си. И след като станал началник, дълго време се трудел наравно със служителите си в обектите, които поддържали. Бизнесменът, чиято популярност нарасна в пъти покрай участието му в предаването "Трейдърс“ на Би Ти Ви, до днес държи да е лично ангажиран с всичко в почистващата си фирма. За да направи бизнеса си успешен и да се превърне в негово рекламно лице, Бачорски изминал дълъг и доста трънлив път, осеян с много сериозни разходи и не малко провали.



Даниел влязъл в почистващия бизнес първо като чистач. Станал такъв, благодарение на брат си Антон. Случило се, когато преди години Антон се скарал с баща им и постъпил в почистваща фирма. Даниел щял да ходи с Георги, който е от втория брак на баща му, във Великобритания и искал да запълни свободното си време до пътуването. Затова поискал Антон да го уреди на работа.



"Ти можеш ли да бръкнеш в тоалетна и да чистиш засъхнали лайна?“, попитал го Антон, но въобще не стреснал брат си. Даниел отговорил положително, без колебание. Скоро след това братята вече работели рамо до рамо като чистачи. Два-три месеца по-късно Даниел заминал с Георги във Великобритания. Даниел, който е завършил Международни икономически отношение в Международно висше бизнес училище в Ботевград, бил на специализация в Лондон.



Когато се върнал, известният Бачорски все още мислел за последното си професионално занимание. Всъщност, Даниел обмислял как може да изгради бизнес, свързан с почистването. Решил, че е нужен начален капитал. Той и Антон говорили с баща си за заем, с който да основат почистваща фирма. След дълги уговорки, братята получили парите и веднага купили "една баничарка от Горубляне“, както са споделяли за първата си фирмена кола, и две прахосмукачки.



Преди да се заемат с почистването на обекти, братя Бачорски прали килими. Още тогава Даниел осъзнавал силата на солидната реклама и залял София с 300 000 рекламни флаери. Разнасял ги по пощенски кутии лично, като някои роднини и приятели му помогнали. В резултат около 20 000 баби доверили килимите си на Бачорски да ги изпере. Само че тогава младият бизнесмен се сблъскал с голямо затруднение. Даниел осъзнал, че не е предвидил дали с колегите му ще могат да се справят с такъв колосален обем работа.



Даже не помислил за това, защото вероятно не е осъзнавал, че рекламната стратегия ще привлече толкова много клиенти. Разполагали със 100 простора, на които килимите съхнали. Пишели в един тефтер кой килим на коя баба е, а на самите килими лепели етикета. Само че не правели снимки. Затова, когато някои етикети падали от влагата, Даниел и колегите му нямало как да разберат кой е собственикът на килима.



Положението съвсем се влошило, когато установили, че някои възрастни дами злоупотребявали със затруднението им. Щом разбрали, че не могат да установят собственика и затова ги карат да разпознаят килимите си, някои посочвали не този, който са оставили за пране, а който им харесва най-много. Така че Бачорски били принудени да заплатят някои изгубени или по-скоро откраднати килими.



След като сменили дейността на фирмата и започнали да чистят обекти, Даниел дълго време работел наравно със служителите си, които бързо се увеличавали. И когато спрял да се труди на терен, пак се ангажирал лично с целия процес. Той ходел на огледи на нови обекти, договарял се с клиентите и изготвял офертите. Вече разбрал силата на добрата реклама, Даниел започнал да инвестира всичките пари, които изкарвали, в популяризирането на почистващата фирма.



По това време имало друга популярна такава и Бачорски мечтаел неговата да я достигне, така че не жалел средства. Вярвайки, че инвестира в бъдещето, неведнъж влагал в реклама повече средства, отколкото му оставали като печалба. Той бил убеден, че е на прав път, защото с братята си Антон, Атанас и Георги, са работливи и коректни.



Освен това, Даниел, който има и сестра Розалия, бил сигурен, че и след години ще иска да се занимава с този бизнес. Рекордът му за похарчени средства за популяризиране е покрай една Коледа, когато платил за създаването на рекламен клип на фирмата, както и за рекламно време в ефира на Нова тв. Когато теглил чертата и разбрал колко общо е похарчил, леко се укорил, макар че сбъднал мечтата си да види името на фирмата си в тв ефир. Освен това и рекламата била успешна. Тогава обаче той преценил, че не може да дава толкова огромни суми за популяризиране на семейния бизнес. Решил, че ще му е по-евтино, ако сам се превърне в рекламно лице на компанията.



Днес Даниел има близо 620 хиляди последователи в инстаграм, където е доста активен. Покрай това печели не само почистващата му фирма, а и механата, която отвори наскоро. Хвали се, че редовно пускал постове, които привличат клиенти от внушителната му аудитория.



Бачорски се прочуха доста и покрай семейното риалити, което пуснаха онлайн. Всеки от епизодите на първи сезон на "Бачорски и Златната Ябълка“ има между 40 и 500 000 гледания. Успехът на риалитито не остава незабелязан. Бачорски получили оферти от телевизии. Искали да откупят семейното риалити, но Даниел заявил, че не се продава.



Наред с ползите от професионалния си успех и известността си, Даниел търпи и негативи. Три пъти са опожарявали кола на почистващата му фирма, като последният случай е от януари миналата година.



"Първите два инцидента си бяха конкурентни, борба за пазар... Не дължа пари на никого. Не така обаче стоят нещата с други хора и дружества, които дължат на нас пари“, разказа Даниел Бачорски след третия инцидент, за който твърдеше, че няма яснота каква е причината.



Бизнесменът е учудвал и с отношението си. Той е коментирал с усмивка случаите с опожарените фирмени коли и даже е демонстрирал ведро настроение и позитивизъм. "В такива моменти ти оценяваш, че здравето, това, че сме живи, че хората и взаимоотношенията са важни, а не такива постъпки“, коментира тариката от предаването "Трейтърс".



Той е признавал, че е имал много провали. Не се притеснява да говори за тях, даже го прави с гордост, защото е продължил напред. "Не искам живот в размисли спрямо пропуснатите възможности. Предпочитам да се проваля, да се изложа, но да знам, че съм опитал“, казва Бачорски. И допълва, че след серия провали, най-сетне е успял. Според него съществена част от тайната на успеха му е самоувереността. Не я притежавал като тийнейджър – бил доста свит и притеснителен, но я изградил, когато, израствайки, забелязал, че самоуверените хора успяват, пише HotArena.