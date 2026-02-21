ИЗПРАТИ НОВИНА
БГ звезди трият миналото си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:49
©
Татуировките отдавна не са символ на бунт, а част от имиджа на много популярни личности. За някои обаче те се превръщат в спомен от минал етап, връзка или емоция, която вече няма място в настоящето. Все повече български звезди избират да заличат, премахнат или трансформират старите си татуси. Най-актуални в момента са лазерните процедури, които изместват прикриването с нови рисунки и дават възможност за напълно "чиста“ кожа.

Николета Лозанова

Наскоро вниманието привлече моделът Николета Лозанова, която показа, че се е разделила с една от татуировките си чрез лазерно премахване. Красавицата сподели снимка от студиото и заяви, че е готова за процедурата. Публикацията беше придружена от кратко, но въздействащо послание:

"Растем, променяме се… и понякога чистим след миналото си. Начало на пътя без татуировки.“

Първо тя премахна надпис от ръката си: “Can you feel me? Can you touch me? Do you believe me?" ("Усещаш ли ме? Можеш ли да ме докоснеш? Вярваш ли ми?“), който се свързваше с лични любовни послания от минали връзки. Месеци по-рано Лозанова обяви, че възнамерява да премахне абсолютно всички свои татуси. Макар през годините да ги е наричала "истории, изписани върху кожата“, явно някои истории просто приключват.

Сузанита

Сред младото поколение изпълнители също се наблюдава тази тенденция. Сузанита, известна с провокативната си визия още от тийнейджърските години, премахна част от татуировките си отново с лазер. Причината – нов мъж в живота ѝ. Тя показа кадри от процедурата, включително премахване на име от врата и буква от китката, като призна, че това е трябвало да направи отдавна.

Мариана Маринова

Снимка от студио с лазер публикува и Мариана Маринова. Тя е решила да премахне по-голямата част от старите си татуировки – надпис на китката, "индианско перо“ на гърба и друг текст. Маринова предупреди последователите си сериозно да обмислят подобна стъпка, защото премахването е дълъг и болезнен процес.

Цветелина Петрова

Половинката на Криско премахна емблематичната татуировка с бик от гърдите си. Символът дълго време беше част от публичния ѝ образ, но тя избра по-естествена визия. Процедурите отнели време и постоянство, но резултатът предизвика сериозен интерес в социалните мрежи.

Джулиана Гани

Силиконовата красавица също премахна татуировка между гърдите си, направена в знак на любов към Илиян Найденов. Надписът "Принцесата на Найденов“ вече е в миналото след серия лазерни процедури. Гани сподели, че въпреки болката е доволна, че е започнала "на чисто“.

Светлана Василева

След раздялата си с Християн Гущеров тя окончателно премахна татуировката с неговата рождена дата, както и други символи, свързани с брака им. В социалните мрежи Василева показа целия процес и призна, че дълго е събирала смелост.

Лияна

Фолк певицата заличи любовна татуировка с името на Благой Георгиев, заменяйки я с нов символичен дизайн.

Есмер Омерова

И бившата половинка на Георгиев премахна неговото име от рамото си. Днес от надписа са останали едва забележими следи.

Холивуд казва сбогом на татуировките

Пийт Дейвидсън

Комикът изненада Холивуд с решението си да премахне почти всичките си близо 200 татуировки. Причината е професионална – дългите часове в гримьорната за прикриване на рисунките по време на снимки. Процедурите са болезнени и продължителни, но за него това е ново начало.

Miley Cyrus

Поп звездата също призна, че част от татуировките ѝ вече не отразяват човека, в който се е превърнала. Тя постепенно премахва или изсветлява някои от тях, паралелно с по-зрелия си публичен образ.

Благой Георгиев

В светските среди често се шегуват, че именно той е рекордьор по "изтрити“ любовни татуировки. През годините футболистът неведнъж е татуирал имена на свои половинки, а след раздяла част от тях са били премахвани или преработвани. Сред най-коментираните са връзките му с Есмер Омерова, Христина Витанова и Златка Райкова.

Така тялото му буквално се превръща в хроника на личния му живот – променяща се заедно с всяка нова любов.

Според специалисти по лазерна дерматология интересът към премахване на татуировки расте всяка година. Причините са различни – нова професионална посока, промяна в личния статус или просто желание за по-минималистична визия. Това, което някога е изглеждало като вечен знак за идентичност, днес все по-често се възприема като временен етап.

А звездите доказват, че дори мастилото върху кожата невинаги е завинаги, пише "Хотарена".


