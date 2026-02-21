ЗАРЕЖДАНЕ...
|БГ звезди трият миналото си
Николета Лозанова
Наскоро вниманието привлече моделът Николета Лозанова, която показа, че се е разделила с една от татуировките си чрез лазерно премахване. Красавицата сподели снимка от студиото и заяви, че е готова за процедурата. Публикацията беше придружена от кратко, но въздействащо послание:
"Растем, променяме се… и понякога чистим след миналото си. Начало на пътя без татуировки.“
Първо тя премахна надпис от ръката си: “Can you feel me? Can you touch me? Do you believe me?" ("Усещаш ли ме? Можеш ли да ме докоснеш? Вярваш ли ми?“), който се свързваше с лични любовни послания от минали връзки. Месеци по-рано Лозанова обяви, че възнамерява да премахне абсолютно всички свои татуси. Макар през годините да ги е наричала "истории, изписани върху кожата“, явно някои истории просто приключват.
Сузанита
Сред младото поколение изпълнители също се наблюдава тази тенденция. Сузанита, известна с провокативната си визия още от тийнейджърските години, премахна част от татуировките си отново с лазер. Причината – нов мъж в живота ѝ. Тя показа кадри от процедурата, включително премахване на име от врата и буква от китката, като призна, че това е трябвало да направи отдавна.
Мариана Маринова
Снимка от студио с лазер публикува и Мариана Маринова. Тя е решила да премахне по-голямата част от старите си татуировки – надпис на китката, "индианско перо“ на гърба и друг текст. Маринова предупреди последователите си сериозно да обмислят подобна стъпка, защото премахването е дълъг и болезнен процес.
Цветелина Петрова
Половинката на Криско премахна емблематичната татуировка с бик от гърдите си. Символът дълго време беше част от публичния ѝ образ, но тя избра по-естествена визия. Процедурите отнели време и постоянство, но резултатът предизвика сериозен интерес в социалните мрежи.
Джулиана Гани
Силиконовата красавица също премахна татуировка между гърдите си, направена в знак на любов към Илиян Найденов. Надписът "Принцесата на Найденов“ вече е в миналото след серия лазерни процедури. Гани сподели, че въпреки болката е доволна, че е започнала "на чисто“.
Светлана Василева
След раздялата си с Християн Гущеров тя окончателно премахна татуировката с неговата рождена дата, както и други символи, свързани с брака им. В социалните мрежи Василева показа целия процес и призна, че дълго е събирала смелост.
Лияна
Фолк певицата заличи любовна татуировка с името на Благой Георгиев, заменяйки я с нов символичен дизайн.
Есмер Омерова
И бившата половинка на Георгиев премахна неговото име от рамото си. Днес от надписа са останали едва забележими следи.
Холивуд казва сбогом на татуировките
Пийт Дейвидсън
Комикът изненада Холивуд с решението си да премахне почти всичките си близо 200 татуировки. Причината е професионална – дългите часове в гримьорната за прикриване на рисунките по време на снимки. Процедурите са болезнени и продължителни, но за него това е ново начало.
Miley Cyrus
Поп звездата също призна, че част от татуировките ѝ вече не отразяват човека, в който се е превърнала. Тя постепенно премахва или изсветлява някои от тях, паралелно с по-зрелия си публичен образ.
Благой Георгиев
В светските среди често се шегуват, че именно той е рекордьор по "изтрити“ любовни татуировки. През годините футболистът неведнъж е татуирал имена на свои половинки, а след раздяла част от тях са били премахвани или преработвани. Сред най-коментираните са връзките му с Есмер Омерова, Христина Витанова и Златка Райкова.
Така тялото му буквално се превръща в хроника на личния му живот – променяща се заедно с всяка нова любов.
Според специалисти по лазерна дерматология интересът към премахване на татуировки расте всяка година. Причините са различни – нова професионална посока, промяна в личния статус или просто желание за по-минималистична визия. Това, което някога е изглеждало като вечен знак за идентичност, днес все по-често се възприема като временен етап.
А звездите доказват, че дори мастилото върху кожата невинаги е завинаги, пише "Хотарена".
