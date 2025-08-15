ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Азис се върна към роклите, този път избра синя с пайети
Припомняме, че изпълнителят привличаше особено вниманието на публиката с ексцентричните си тоалети, които носеше на сцената и с които приличаше на драг куин.
Когато Емануела си забрави роклята вкъщи, веднага следват проби за концерта ми на 14-ти февруари, написа той във фейсбук.
Последователите му определено се забавляват с начина, по който му седи роклята.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 882
|предишна страница [ 1/147 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 9 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Определиха българското предложение за "Оскар"
12:29 / 15.08.2025
Борислав Лазаров влиза в новото риалити като участник
09:57 / 15.08.2025
Габи Руменова с трогателна история за духовните ни устои
09:50 / 15.08.2025
Къци Вапцаров с изумителна история от нашето море
08:05 / 15.08.2025
Краткотрайната памет пази информацията до 30 секунди
23:03 / 14.08.2025
Красимир Балъков: Това е измама, не съм аз!
16:59 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS