Азис се върна към роклите, този път избра синя с пайети
14:45
©
виж галерията
Попфолк певецът Азис отново се върна към роклите. Той публикува снимки и видео, облякъл синя рокля на пайети. Към визията си той бе прибавил сини слънчево очила и маратонки.

Припомняме, че изпълнителят привличаше особено вниманието на публиката с ексцентричните си тоалети, които носеше на сцената и с които приличаше на драг куин.

Когато Емануела си забрави роклята вкъщи, веднага следват проби за концерта ми на 14-ти февруари, написа той във фейсбук.

Последователите му определено се забавляват с начина, по който му седи роклята.


