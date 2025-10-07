© виж галерията Азис редовно се хвали с луксозните си придобивки на четири колела, но сега остави без дъх феновете си с новия си часовник. С швейцарския хронограф на китката си, чиято цена възлиза на минимум 1 млн. евро, Костинбродският славей е абсолютен фаворит в категорията "турбо гъзар", при това не само у нас, но и по света.



За тузарите тази марка часовници е еквивалент на Формула 1 в часовникарската индустрия. При модела, тиктакащ на ръката на попфолк светилото, вместо немско сребро, покрито с PVD, е използван титан, поясняват експерти.



Този хронограф е много сложен и фактът, че една марка може да пусне такъв механизъм, е равносилно на технически подвиг, което пък определя космическата цена на изделието, пише "България Днес".