|Азис прибира 100 000 лева за вечер
Заслужават го - нали пренебрегват семейния си уют, ще кажете в тяхна защита. И ще сте прави, но повярвайте - жертвата си струва. Азис е поискал рекордния хонорар от 100 000 лева, за да пее в популярно заведение в столицата.
Чалга кралят настоява за огромна сума, за да отклони ангажиментите и да си стои у дома.
Парите се сторили твърде много на управителя и той е отказал да ангажира ромския славей за празника. Засега изпълнителят на "Хабиби" държи на своето и не е склонен на компромис за тарифата си. Безумно високият хонорар е отказал всички заведения, които имали интерес към чалга идола. Азис май ще остане без участие на Нова година и няма да захлеби няколко бона, ако не "клекне" да пее за по-малко пари.
Средно неговата тарифа върви около 20 000 лв. за участията му в нормални дни. Към тях той изисква и престой в луксозен 5-звезден хотел, подходящ за високия му статут.
По Коледа обаче възнагражденията скачат двойно, но при ромския певец увеличението е четворно. Според близки до края на фолка поисканата сума е била по-скоро тактически ход – той осъзнавал, че няма кой да му даде такива пари, а и искал да си почива. Чалга изпълнителите са най-ангажирани в празничната нощ.
Веднага след Азис се нареждат Анелия, Галена и Преслава, които ще веселят гостите срещу хонорари от по 30 бона. За тлъстата тарифа приглася и ромският любимец на дамите – Меди. Чалгарят прибира по 15 бона – също феноменална сума за малка България.
Доста по-скромно се подвизават останалите фолк изпълнители. Според източници на "Уикенд“ Теди Александрова и Джордан взимат между 7 и 10 хиляди лева, а певци от по-нисък ранг, като плеймейтката Ариа, ще приберат по 4–5 бона. Самата тя е вихрушка на дансинга с участия, продължаващи над два часа.
Със сходни суми се нареждат още Рени, Емрах, Джия, Данна и Алекс Робов.
