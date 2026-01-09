Азис: Ще се омъжвам!

© Поп-фолк звездата Азис сподели новини за личния и професионалния си живот през 2026 година в отговор на въпроси от фенове в "Инстаграм“.



На въпрос какво може да се очаква от него през новата година, певецът лаконично отговори: "Ще се омъжвам!“



Когато пък му зададоха въпроса коя храна би избрал да яде до края на живота си, Азис избра простото удоволствие: "Ориз с домати и плочка сиренце.“



През последните дни звездата се отдаде на заслужена почивка в Хавай. "Имах нужда да се махна... Да мисля, да ходя гол до кръста, да тренирам заедно с безброй кучета във фитнес зала. Да, тук в Америка не е забранено да доведеш кучето си. Ще ви пусна видеа и снимки по темата“, сподели Азис.



Той призна, че все още не знае точно кога ще се прибере в България, но евентуално това ще стане за концертите му на 13 и 14 февруари.