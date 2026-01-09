ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Азис: Ще се омъжвам!
На въпрос какво може да се очаква от него през новата година, певецът лаконично отговори: "Ще се омъжвам!“
Когато пък му зададоха въпроса коя храна би избрал да яде до края на живота си, Азис избра простото удоволствие: "Ориз с домати и плочка сиренце.“
През последните дни звездата се отдаде на заслужена почивка в Хавай. "Имах нужда да се махна... Да мисля, да ходя гол до кръста, да тренирам заедно с безброй кучета във фитнес зала. Да, тук в Америка не е забранено да доведеш кучето си. Ще ви пусна видеа и снимки по темата“, сподели Азис.
Той призна, че все още не знае точно кога ще се прибере в България, но евентуално това ще стане за концертите му на 13 и 14 февруари.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2922
|
|предишна страница [ 1/487 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
12:27 / 09.01.2026
Цвети от "Хелс китчън" пребита от италианеца! Той: Кръшкаше ми с ...
10:08 / 09.01.2026
Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни с...
09:59 / 09.01.2026
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
17:32 / 08.01.2026
Мъжът, който обикаля пеша света от 27 години, в България се е сбл...
12:14 / 08.01.2026
Две ергенки се изложиха в "Черешката на тортата"
10:24 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS